Animations. Le Mont Saint-Michel vibre au rythme de la mer cet été

Des activités sont proposées tout l'été au Mont Saint-Michel.

Visites guidées

La visite "Dans le ciel de l'archange" emmène les visiteurs à travers les arcs-boutants et des pièces normalement fermées au public sur le toit de la cathédrale. Tarif : 20,50€ plein et 6€ réduit (7-17 ans ou spécifique). Gratuit pour les -7 ans. Informations au 02 33 60 14 30.

Visites thématiques

Retour au XVe siècle pour les visites en immersion au Moyen-Age proposées par Epok'Tour et guidées par Corentin Lemonnier, guide conférencier, qui enfile pour l'occasion son costume de soldat d'époque et se met dans la peau de Peppin Lebreton. Visite les trois premiers dimanches d'août et samedi 23 août. Tarif : 17€ plein, 10€ réduit, 7€ jeunes et 5€ enfants.

Les traversées de la Baie

Plusieurs guides proposent des excursions à travers la baie, avec la découverte de Tomblaine ou de la Merveille au coucher du soleil. Il est déconseillé de s'aventurer à la traverser seul. Informations sur reservation.ot-montsaintmichel.com.