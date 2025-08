Caen. Violence et vol dans une pharmacie pour un médicament à 2,22 euros

C'est un prévenu agité et virulent qui s'est présenté à l'audience du tribunal de Caen jeudi 31 juillet. Il était accusé d'avoir volé avec violence une boîte de médicaments dans une pharmacie de Caen, située dans le quartier Venoix. Le 10 juin 2023, la police est appelée à 18h50 par la préparatrice. Elle explique qu'un homme menaçant s'est présenté à l'officine. Il réclamait une boîte supplémentaire de Séresta, un médicament pour les troubles anxieux. Il avait obtenu la totalité du traitement pour un mois 15 jours avant, et il avait déjà tout utilisé.

A la suite des insultes proférées par l'accusé ce jour-là, la pharmacienne finit par accepter de le dépanner d'une boîte, mais avec son ordonnance. Il vocifère et va la chercher chez lui. A son retour, la pharmacienne lui donne le médicament et demande 2,22 euros, il refuse, et part en courant avec le Séresta avant de prendre un vélo. L'employée tente de l'arrêter en bloquant la roue, mais il la pousse et elle tombe. Elle ressent des douleurs dans la jambe et au poignet.

Un homme toujours énervé aujourd'hui

Après son interpellation, le prévenu est auditionné et explique que le premier refus de lui fournir le médicament l'a énervé, car il n'avait ni ordonnance, ni carte Vitale. Il refuse d'entendre la déposition des victimes. A la barre, il se montre très nerveux, coupe la parole à la présidente et conteste toute violence de sa part. Il explique qu'il est malade depuis des années et a besoin quotidiennement de Séresta, parfois 6 par jour. S'il reconnaît être parti sans payer, pour lui, il ne s'agit pas d'un vol. "Dans cette pharmacie, j'ai été victime de discrimination", a-t-il déclaré. Il ne travaille pas actuellement, affirmant que cette affaire l'a "démonté". Pour le procureur, les faits ne sont pas si simples. Il demande la relaxe pour la violence et une amende de 50 euros pour le vol.

Après délibéré, le cinquantenaire est condamné à une amende de 50 euros avec sursis et interdiction de se présenter à la pharmacie de Venoix pendant 2 ans.