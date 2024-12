Caen. Il veut acheter de la drogue mais se fait agresser par les vendeurs

Jeudi 28 novembre, le tribunal de Caen a jugé un homme de 22 ans, a été jugé à Caen pour vol, recel, violence en récidive et provocation, et un homme de 24 ans, absent à l'audience, pour recel. Les faits datent de 2022. Le 22 septembre 2022, deux hommes ont porté plainte. Ils étaient avec des amis, le 19 décembre 2022, lorsque des individus s'en sont pris à eux, à Caen. Le portefeuille et la carte bleue de la première victime, qui voulait acheter du cannabis, ont été dérobés. Il s'avérera que le stupéfiant proposé était en fait de la terre. La deuxième victime s'est retrouvée avec un couteau sous la gorge.

Ce n'était pas son couteau

A la barre, jeudi 28 novembre, le prévenu veut d'abord garder le silence, puis change d'avis. Il reconnaît le vol et le recel - il a utilisé la carte de paiement dans un kebab et il a pris 70 euros dans le portefeuille - mais nie avoir menacé la victime avec le couteau. Il raconte que l'objet était à une des deux victimes, qu'il l'a juste saisi en faisant de grands gestes et en lui disant de dégager. "Je voulais seulement qu'il s'en aille", dit-il.

Pourtant, plusieurs témoins affirment qu'il l'a bien mis sous la gorge du plaignant. Un assesseur fait remarquer : "Vous avez remplacé le cannabis par de la terre, il était prévisible que cela dégénère." Le jeune homme de 22 ans a huit mentions à son casier judiciaire pour menace de mort, violences, vols, port d'arme, dégradation. Le procureur rappelle qu'il est incarcéré pour des faits similaires. "C'est son mode de fonctionnement." Il réclame de la prison ferme.

Prison ferme

L'avocate de la défense explique qu'il avait bu ce soir-là et qu'il y a eu l'effet de groupe. "Depuis son incarcération, il a gagné en maturité." Le deuxième prévenu est âgé de 24 ans. Il était jugé en son absence pour recel de bien en récidive. Il a onze mentions à son casier judiciaire pour vol, violence, recel, usage de stupéfiant. Il est sans profession et sans ressources. Le procureur demande aussi de la prison ferme.

Après délibéré, Jimmy Felisaz est condamné à quatre mois de prison. Mohamed Khodja est relaxé pour la provocation et écope de 16 mois de prison avec mandat de dépôt immédiat, confiscation des scellés. Chacun devra régler 127€ pour frais de procédure.