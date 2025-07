Société. Budget 2026 : François Bayrou veut supprimer deux jours fériés au printemps

Il avait promis d'annoncer "ce que personne n'avait osé faire en France". François Bayrou n'a pas menti. Mardi 15 juillet, lors de la présentation de son plan de redressement des finances publiques et des orientations budgétaires du gouvernement pour l'année 2026, et alors que 40 milliards d'euros doivent être trouvés pour faire baisser drastiquement le déficit du pays, le Premier ministre a proposé de supprimer deux jours fériés.

Selon lui, les Français doivent travailler le lundi de Pâques, "qui n'a aucune signification religieuse", et le 8 mai (commémoration de la victoire des Alliés sur les nazis en 1945), "dans un mois devenu un véritable gruyère". "Il faut que toute la nation travaille plus (…) pour que l'activité du pays dans son ensemble soit plus importante dans l'année, pour que la situation de la France s'améliore", a avancé, en guise d'explication, le Premier ministre.

Une année blanche en 2026

Par ailleurs, François Bayrou a annoncé une année blanche pour 2026. Traduction : une année où aucune prestation sociale ne sera revalorisée. "On aura exactement le même montant des retraites pour chaque pensionné que celles qu'on avait en 2025", et "l'ensemble des prestations sociales seront maintenues en 2026 à leur niveau de 2025 et il n'y aura pas d'exception", a expliqué le Premier ministre, ajoutant que "les barèmes de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée seront eux aussi maintenus à leur niveau de cette année".

L'objectif : geler les dépenses de l'Etat toute une année, pour ramener le pays sur les rails budgétaires. Le Premier ministre évoque le chiffre de 7 milliards d'euros d'économies issus de cette année blanche.

Les autres pistes avancées par le Premier ministre

• Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur trois partant à la retraite

• Un effort de cinq milliards d'euros sur les dépenses de santé

• Une taxe sur les petits colis, justifiée par le besoin de protéger les petits commerces

• Un effort supplémentaire demandé à ceux "qui ont la capacité de contribuer davantage"

