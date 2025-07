Sport. Balade en stand-up paddle dans la baie de Ouistreham

En stand-up paddle, ou en kayak si vous préférez, partez découvrir l'estuaire de l'Orne tous les week-ends de juillet au départ de Ouistreham. Vous serez accompagné d'un moniteur diplômé. La baie de Ouistreham et ses alentours étant un sanctuaire important pour les oiseaux, le moniteur vous apprendra la faune et la flore qui y habitent. Après l'effort, le réconfort : une escale est prévue pour déguster des produits locaux en pleine nature, que le moniteur aura soigneusement choisis. En tout, la balade dure une heure et demie. Rendez-vous à la Pointe du Siège. A partir de 12 ans, savoir nager est obligatoire.

Pratique. Tarif : 35€ par personne. Réservation sur ocean.ouiresa.fr.