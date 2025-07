Télévision. Mort de l'animateur Thierry Ardisson, un amoureux de la Normandie

L'animateur et producteur de télévision Thierry Ardisson est mort, lundi 14 juillet, à l'âge de 76 ans, ont fait part son épouse et ses enfants dans un communiqué. "L'homme en noir" a succombé des suites d'un cancer du foie, il est "parti comme il a vécu, en homme courageux et libre", a écrit sa femme, la journaliste de TF1, Audrey Crespo-Mara.

Thierry Ardisson, né dans la Creuse, a d'abord travaillé dans la publicité avant de devenir une star du PAF, célèbre pour ses talk-shows décapants dont "Bains de minuit", "Rive droite / Rive gauche", sans oublier "Tout le monde en parle", diffusé sur France 2 entre 1998 et 2006, aux côtés de son acolyte Laurent Baffie, puis "Salut les Terriens", diffusé jusqu'en 2018 sur Canal+ puis sur C8.

Installé près d'Argentan

L'homme, célèbre pour son sens de la formule ("Magnéto, Serge !"), était attaché à la Normandie, en particulier à l'Orne. Installé à Sai, un petit village entre Argentan et Nonant-Le-Pin, il s'était particulièrement engagé, en 2013, contre le projet de centre d'enfouissement de l'entreprise caennaise GDE, à Nonant, aux côtés des défenseurs du monde du cheval.

En 2019, Thierry Ardisson avait par ailleurs été le parrain du festival de cinéma Les Egaluantes, organisé à Carentan, dans la Manche. "Mon père m'amenait au cinéma à l'âge de 5 ans, j'ai été élevé au lait du cinéma !" rappelait à notre micro l'animateur, qui avait créé une boîte de production avec le Manchois Maxime Delauney, créateur du festival.