Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mercredi 3 mai

MANCHE

L'Amicale des Donneurs de Sang de Carentan vous invite à une collecte de sang ce mercredi 3 mai 2017 à la salle des fêtes de Carentan de 14h à 18h30. Le don de sang est ouvert à toute personne âgée de 18 à 70 ans, en bonne santé et pesant au moins 50 kilos. Pour plus d'infos contactez le 02 33 42 00 40.

Le Prix des amis des courses cyclistes de Percy en Normandie se déroule ce dimanche 7 mai 2017 à partir de 14h. Ce sont des Épreuves ouvertes aux licenciés FFC. Un Open, comptant pour le Trophée Finel. Un parcours de 57km avec 9 tours, départ et arrivée depuis le Hamel aux Doyens.

CALVADOS

Samedi 6 mai 2017 dès 20h, découvrez le second volet d "Égéries", la revue made in Deauville au Casino Barrière. Création alliant danse, chant et comédie. La haute couture est à nouveau mise en valeur par le talent de l'atelier de la Compagnie Megalithe et de ses "petites mains". Humour, fantaisie, frisson et sensualité soufflent dans un tourbillon de paillettes pour vous emporter dans l'univers de cette nouvelle collection. Plus d'infos sur casinosbarriere.com.

La ville de Caen et les industriels forains vous invitent à la foire de Pâques de Caen jusqu'au 21 mai 2017. Profitez de bons plans comme des attractions à 2 euros le weekend des samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 en vous connectant sur le site internet caen.fr.

ORNE

Ce mercredi 3 mai 2017 rendez-vous dans les cinémas de l'Orne pour découvrir le film Churchill avec Brian Cox. Retour en Juin 1944 pour revivre les 48h précédant le Débarquement qui scelleront le destin de Winston Churchill et du monde, dont la Normandie.

L'équipe du Comité Régional ULM Normandie a le plaisir de vous inviter à l'événement VOLER AU FÉMININ, organisé ce weekend du 6 et 7 mai 2017. Cet événement régional est délocalisé sur deux sites: Rouen avec Adépal et Argentan avec le club ULM Air Détente. Cette opération destinée au public féminin a pour but de proposer une offre spéciale sur des vols d'initiation, quel que soit le type d'ULM utilisé. Plus d'infos sur ulm-basse-normandie.ffplum.com.