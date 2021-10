Hors Normandie. Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 6 et dimanche 7 mai 

MANCHE

L'UCIAB (Union des Commerçants et Artisans Bréhalais) organise son traditionnel vide-grenier dans la zone artisanale de Bréhal ce dimanche 7 mai 2017. Un moment de convivialité pour petits et grands: vide-grenier, restaurations sur place, buvette… Plus d'infos sur ville-brehal.fr.

Dimanche 7 mai 2017 participez à un atelier Land Art à l'Abbay de Hambye dès 14h. Vous aurez pour mission de créer des oeuvres d'art végétales qui s'intégreront dans le décor de l'abbaye. À partir de végétaux glanés dans et autour du site, Marie-Hélène Tessier proposera de produire des oeuvres éphémères, individuelles et collectives en forme de mandala végétal. Plus d'infos au 02 33 61 76 92.

La jeune association M2JS: Moments de Joies Simples, organise son tout premier rallye touristique moto pour une soixantaine de kilomètres de découvertes touristiques ce dimanche 7 mai 2017 à Ravenoville. Au programme de cette sortie: patrimoine historique, paysage des marais, avifaune de la réserve naturelle, monuments et souvenirs du débarquement, flore des jardins ou musées.

Ce dimanche 7 mai 2017 suivez le deuxième tour des élections présidentielles 2017 sur Tendance Ouest. Pronostics, analyses, débats, résultats, vivez une grande soirée electorale sur notre antenne à partir de 19h pour savoir qui de Marine Le Pen ou Emanuelle Macron sera le futur chef de l'Etat.

La gymnastique volontaire du Mesnil au Val organise plusieurs sorties VTT ce dimanche 7 mai 2017. Différents parcours sont proposés à partir de 9h du matin: 40 km, 20 km ou 8 km. Départ depuis la cantine de l'école. Comptez 5 € par adulte et 3 € pour les enfants. Ravitaillement sur tous les circuits, point de lavage VTT, buvette et restauration sur place. Inscriptions sur place dès 8h30.

Emmenez vos enfants au parc de loisirs Ange Michel à Saint Martin de Landelle pour découvrir de nombreuses attractions comme la flash tower, l'aqua splash, la déferlante ou encore les nouveautés 2017 comme le cinéma 7D et la nouvelle zone de jeux aquatiques. Une sortie en famille, toutes les infos sur angemichel.com.

CALVADOS

L'association Coeur de Caen commerce organise la fête des commerces de Caen samedi 6 mai 2017. Cette journée sera ponctuée d'animations musicales et de démonstrations de danse, plus d'infos sur coeurdecaencommerce.com. Parking gratuit de 11h00 à 15h00 (hors souterrain).

Samedi 6 et dimanche 7 mai 2017, c'est le marché des potiers à Saint Gabriel Brecy. Cette 18ème édition d'un marché très prisé est une occasion unique de découvrir une tradition céramique contemporaine diversifiée. Tous les matériaux et techniques de cuisson sont représentés: faïence, grès, porcelaine… Sculptures, pièces utilitaires et décoratives, il y en aura pour tous les goûts. Animations tout au long du weekend.

Samedi 6 mai 2017 assistez au spectacle Hit-Parade au Zénith de Caen. En première mondiale, il vous fera vivre une expérience unique. Autour de vrais musiciens live, danseurs et comédiens, les stars éternelles Claude François, Dalida, Mike Brant et Sacha Distel seront devant vous, sur scène… en hologramme. Une vraie comédie musicale qui vous transportera en 75 pour participer à l'enregistrement d'une émission de télévision en direct. Infos et billetterie sur zénith-caen.fr.

Samedi 6 mai 2017 dès 20h, découvrez le second volet d "Égéries", la revue made in Deauville au Casino Barrière. Création alliant danse, chant et comédie. La haute couture est à nouveau mise en valeur par le talent de l'atelier de la Compagnie Megalithe et de ses "petites mains". Humour, fantaisie, frisson et sensualité soufflent dans un tourbillon de paillettes pour vous emporter dans l'univers de cette nouvelle collection. Plus d'infos sur casinosbarriere.com.

Samedi 6 et dimanche 7 mai 2017 le cirque Borsberg installe son chapiteau de 600 places à Troarn, Place du Calvaire. Au programme: cavalerie, adagio acrobatique, chats savants, sangles aériennes, animaux de la ferme, funambules à grande hauteur, caravane des animaux exotiques, clown et magie. Durée du spectacle: 1h45. Vos pass à gagner sur tendanceouest.com.

Le Prix des amis des courses cyclistes de Percy en Normandie se déroule ce dimanche 7 mai 2017 à partir de 14h. Ce sont des Épreuves ouvertes aux licenciés FFC. Un Open, comptant pour le Trophée Finel. Un parcours de 57km avec 9 tours, départ et arrivée depuis le Hamel aux Doyens.

Dimanche 7 mai 2017 c'est la fête communale de Saint Georges d'Aunay. Au programme de cette journée festive à Saint-Georges-d'Aunay: Vide grenier dans la rue principale. Exposition de vieux tracteurs. Restauration sur place, animations diverses. Réservation obligatoire au 02 31 77 37 26.

La ville de Caen et les industriels forains vous invitent à la foire de Pâques de Caen jusqu'au 21 mai 2017. Profitez de bons plans comme des attractions à 2 euros le week-end des samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 en vous connectant sur le site internet caen.fr.

ORNE

Ce samedi 6 mai 2017 c'est le marché de Printemps de la Ferté Macé, place Leclerc et au marché couvert. Toutes les infos sur tourisme-lafertemace.fr, un événement Tendance Ouest.

Samedi 6 mai 2017 participez au marché de Printemps de la Ferté Macé organisé par l'Union Commerciale. Sur place, exposition de voitures anciennes sur la place Leclerc avec fleuristes, horticulteurs, terroir, exposition bonsaïs et rail miniature sous le marché couvert.

Ce dimanche 7 mai 2017, une randonnée canine est organisée à Quinéville avec l'association Les Petites Patounes. Départ à 14 heures du port de Quinéville. Les inscriptions se feront dès 13 heures, il sera demandé 3 € de participation par personnes au profit de l'association. Les personnes sans chiens peuvent également participer. Une animation prévue sur place avec le club d'éducation du Val du Saire. À partir de 13 heures des démonstrations d'Agility seront proposées tout l'après-midi. Les personnes pourront essayer avec leurs chiens.

L'équipe du Comité Régional ULM Normandie a le plaisir de vous inviter à l'événement VOLER AU FÉMININ, organisé ce weekend du 6 et 7 mai 2017. Cet événement régional est délocalisé sur deux sites: Rouen avec Adépal et Argentan avec le club ULM Air Détente. Cette opération destinée au public féminin a pour but de proposer une offre spéciale sur des vols d'initiation, quel que soit le type d'ULM utilisé. Plus d'infos sur ulm-basse-normandie.ffplum.com.

Formez-vous aux gestes qui sauvent! Un proche qui fait un malaise ou qui s'étouffe, une brûlure, un accident de la route… Nombreux sont les risques dans notre vie quotidienne. Face à une personne en danger, avoir les bons réflexes peut parfois sauver une vie. Vous devez agir mais vous ne savez pas comment? Formez-vous aux gestes de premiers secours avec les sapeurs-pompiers de Sainte Gauburge. Plus d'infos au 06 33 70 61 74.