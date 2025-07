Caen. Le surveillant demande des faveurs sexuelles à des collégiennes : il est relaxé par la justice

Le 16 novembre 2023, la CPE d'un collège caennais fait un signalement. Une élève de 3e l'a prévenue qu'un surveillant lui a envoyé des messages à caractère sexuel. L'homme âgé de 30 ans est suspendu de ses fonctions pendant 4 mois. D'autres élèves ont aussi reçu des messages de sa part.

La jeune victime est entendue. Elle a prévenu un autre surveillant de ces agissements. Elle précise qu'il lui a demandé par écrit "si elle pouvait le dépanner pour un rapport sexuel". Cependant, elle dit qu'elle va bien et n'est pas choquée.

Il consommait de la cocaïne

Le trentenaire est entendu. Il reconnaît ses fautes. Il travaillait dans ce collège depuis 2021 et avait de bonnes relations avec les élèves. On pouvait compter sur lui. Il s'entendait particulièrement bien avec certains 3e. La présidente du tribunal où il était jugé ce 10 juillet lui fait remarquer qu'il avait le double de l'âge des enfants.

Il explique qu'il n'allait pas bien à cette période. Il était sous anxiolytiques et se droguait, 2 à 3g de cocaïne par semaine, ce qu'il ne prend plus maintenant. Il ne travaille plus au collège et suit des études pour être secrétaire médical. "Je savais que ce n'était pas bien, je suis parti en vrille." Il admet des échanges déplacés avec la victime et regrette son comportement.

Une expertise psychologique montre un manque de maturité de sa part, ce qu'il reconnaît. "J'aurai dû être un exemple pour les élèves." Il est en couple avec une professeure du collège et se reconstruit avec elle. Le procureur confirme que les faits sont reconnus. La corruption de mineurs est établie par un surveillant qui avait autorité sur eux. Il demande 5 mois de prison avec sursis probatoire. Il ne sera pas entendu, puisqu'après délibéré, le prévenu est relaxé au bénéfice du doute.