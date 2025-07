Caen. Arrêté par les policiers, il essaie de cacher la drogue présente dans son véhicule

Le 8 septembre 2023 à Caen, des policiers interpellent un homme qui conduit en utilisant son téléphone portable. Ils remarquent qu'il semble cacher quelque chose. Après recherche, ils retrouvent des sachets de résine de cannabis pour un total de 157g. Il subit ensuite un contrôle aux stupéfiants qui se révélera positif. Le conducteur reconnaît qu'il est utilisateur de cannabis et qu'il a fumé deux joints dans l'après-midi. Il admet que c'est pour sa consommation personnelle et qu'il en donne aussi à un ami. Il avoue aux forces de l'ordre qu'il fume en moyenne 5 à 6 joints par jour.

Prison ferme

Il est célibataire, sans ressources. Son casier judiciaire comporte trois mentions, toutes pour trafic de stupéfiants. Dans son réquisitoire au tribunal de Caen jeudi 3 juillet, le procureur explique que ce dossier est simple. Le prévenu a reconnu l'achat et la détention de stupéfiant. Le magistrat déplore son absence. "Nous aurions bien aimé l'entendre afin d'avoir des explications sur les différents délits. Il est bien dommage qu'il ne soit pas venu." Cependant, il demande la relaxe pour usage de stupéfiants, et la condamnation pour les autres reproches. Il requiert 8 mois de prison ferme, une suspension de son permis de conduire, un stage de sécurité routière et la confiscation des scellés.

Après délibéré, la cour requalifie les faits d'usage de stupéfiants pour lesquels il est relaxé, comme demandé par le procureur. Il est déclaré coupable pour les autres. Hicham Birikh est condamné à 6 mois de prison ferme, suspension pendant 6 mois de son permis de conduite, inéligibilité de 5 ans. Les scellés sont confisqués. Il devra régler 254€ pour frais de procédure.