24 Heures vélo. Une équipe ornaise s'élance pour la bonne cause

Véritable défi sportif pour les amateurs de cyclisme, les 24 Heures vélo ne sont, pour Clément Hermenier, "qu'un prétexte pour récolter des fonds." Avec cinq amis, collègues et membres de sa famille, l'actuel président du trail d'Ecouves a fondé le Team roue libre, qui va pédaler pour venir en aide à la jeune Camille, six ans, atteinte d'un polyhandicap. "Elle a encore des difficultés à parler et à marcher. Elle a besoin de beaucoup de stages pour se développer", explique Clément Hermenier.

Parrain de l'association Camille la chenille 2019 avec le trail d'Ecouves, le capitaine du Team roue libre veut poursuivre son engagement lors des 24 Heures vélo. "En trois ans, j'ai vu l'évolution de Camille et il y a des résultats. Notre objectif avec cette course, c'est de booster les dons vers l'association via une cagnotte en ligne", explique Clément Hermenier.

Première participation

Les six membres du Team roue libre, dont trois ornais, vont participer à la grande course pour la première fois. Ancien coureur amateur, Clément Hermenier, qui voulait déjà participer aux 24 Heures vélo en 2024, attend le départ avec impatience. "On va grimper l'emblématique courbe Dunlop. J'ai déjà eu la chance de courir sur le circuit Bugatti mais je pense que ça va être encore plus fort à vélo. On sera encore plus nombreux, c'est top", confie-t-il.

Pendant 24 heures, les six compères devraient se relayer toutes les heures sur le circuit Bugatti. "On ne sait pas encore comment on va s'organiser, je pense qu'on va faire ça au dernier moment, sourit Clément Hermenier. Le but, c'est que chacun puisse être performant", conclut l'ancien coureur, qui a travaillé son cardio et son endurance pour être prêt le 23 août.