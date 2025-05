Manche. A 71 ans, Michel roule 1700km à vélo pour les personnes handicapées

1700km à vélo, avec tout le matériel nécessaire dans une remarque, voilà le projet de Michel Fontaine. Cet homme de 71 ans est parti de Bretagne jeudi 24 avril pour cette aventure. Au début du mois de mai, il était de passage en Normandie.

Michel Fontaine roule environ 80km par jour. Peut-être un peu moins depuis qu'il est en Normandie. "J'en ai pris plein la figure", assure-t-il, la région étant bien vallonnée. S'il roule, ce n'est pas que pour le plaisir, estime celui qui est quand même passionné de randonnée.

3 000€ les roues de fauteuil roulant

Il s'est lancé dans ce périple pour récolter des fonds pour aider les personnes handicapées. Il y a d'abord Damien Renault. A 38 ans, ce soudeur est paralysé des deux jambes après un accident. "Il a besoin d'aide pour financer l'achat de deux roues à suspension pour son fauteuil afin d'atténuer les douleurs lors de ses sorties", détaille le septuagénaire. Le coût est de 3 000€. Il y a aussi Baptiste, 7 ans, qui est atteint d'une maladie génétique rare et qui a besoin de matériel. Une cause du handicap qui le touche d'autant plus qu'il a failli rester en fauteuil après une double hernie discale en 2024.

Une passion pour la rencontre

Pour récolter de l'argent, Michel Fontaine parle tout simplement aux personnes qu'il croise. Il affirme : "Depuis que je suis parti, j'ai dû m'expliquer au moins 300 fois." Il ajoute : "j'adore les gens, je fais partie du milieu populaire et je rencontre des gens vrais. Aller vers les gens, c'est ma politique à moi, c'est une façon de se rencontrer", précise celui dont la devise est "quand on fait quelque chose, on le fait à fond". Il va passer par Coutances et le Mont Saint-Michel d'ici au dimanche 4 mai. La page de don de Michel Fontaine est disponible ici.