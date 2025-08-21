En ce moment NOTHING ELSE MATTERS METALLICA
Tendance Session à Cherbourg. Concert gratuit avec Zaz, Cœur de Pirate et Noé Preszow : gagnez vos places !

Loisir. A Tendance Ouest, les vacances ne nous ont pas fait perdre les bonnes habitudes. Votre radio préférée organise un concert gratuit, vendredi 12 septembre au Trident, à Cherbourg, avec Zaz, Cœur de Pirate et Noé Preszow à l'affiche. Gagnez vos places pour ce Tendance Session !

Publié le 21/08/2025 à 07h00
Tendance Session à Cherbourg. Concert gratuit avec Zaz, Cœur de Pirate et Noé Preszow : gagnez vos places !
Rendez-vous vendredi 12 septembre au Trident, à Cherbourg, pour assister à un Tendance Session exceptionnel. 

Le retour au travail, les fournitures à trouver, le cartable à remplir… La fin de l'été - et des vacances - approche. Mais pas de panique : Tendance Ouest est là pour prolonger le plaisir et éloigner la déprime !

Vendredi 12 septembre, à 20h, votre radio préférée retrouve le chemin des salles de concert pour un Tendance Session d'exception. Après Amel Bent, Vitaa et Mentissa en mai au Trianon Transatlantique, près de Rouen, direction Le Trident, à Cherbourg, pour un nouveau concert gratuit. L'affiche est alléchante : Zaz, Cœur de Pirate et Noé Preszow

Zaz

La chanteuse, devenue célèbre en 2010 avec le titre Je veux, est revenue cet été avec un nouvel EP, On peut comme ça, qui contient entre autres les titres Sains et saufs et Je pardonne. L'artiste, au timbre inimitable, se produira sur la scène du Tendance Session tout juste une semaine avant la sortie, le 19 septembre, de son sixième album, Sains et Saufs.

Cœur de Pirate

L'artiste canadienne de 35 ans est elle aussi de retour avec un nouvel album. Le 29 septembre sortira Cavale, son 10e album, dont le titre Château de sable est le dernier extrait. Celle dont le titre Comme des enfants avait fait souffler un vent de fraîcheur sur la scène musicale francophone s'apprête à séduire la Normandie !

Noé Preszow

Attention pépite ! Avec Noé Preszow, la Belgique s'invite en Normandie. Le chanteur bruxellois, qui arbore toujours sa guitare en bandoulière, arrive à Cherbourg fort de ses chansons à texte, qui racontent les espoirs et les tourments de sa génération.

Le Bruxellois, héritier de Renaud, va faire vibrer le Trident grâce à ses chansons aux textes ciselés et sensibles. Noé Preszow, fidèle à Tendance Ouest présent au Tendance Live d'Anova en 2024, a sorti l'an passé un magnifique deuxième album, [prèchof].

Comment gagner sa place ?

Pour espérer assister au concert, rien de plus simple. Il suffit d'envoyer "CONCERT" au 7 14 15 dès ce jeudi 21 août et vous aurez peut-être la chance d'obtenir de précieuses places. A vous de jouer !

