En ce moment Stay (If You Wanna Dance) Myles SMITH
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Lassée par mes pulls d'hiver, j'ai décidé d'en tricoter un à la main

Loisir. Je me suis rendue à la boutique de pelotes Au fil de l'eau qui organise des cours de tricot pour apprendre à manier les aiguilles.

Publié le 10/01/2026 à 13h00
Caen. Lassée par mes pulls d'hiver, j'ai décidé d'en tricoter un à la main
La boutique Au fil de l'eau située au 41 avenue du 6 Juin à Caen propose des cours de tricot à 30 euros.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'hiver s'est bien installé et ma garde-robe devient peu à peu monotone. Quoi de mieux alors, que de fabriquer moi-même un pull en laine. L'ambition est grande : mes seules expériences avec des aiguilles se résument à quelques bases de broderie et l'observation attentive de ma grand-mère en train de manier de grosses aiguilles en bois.

Tricoter et méditer

Je me rends à la boutique Au fil de l'eau, au 41 avenue du 6 Juin à Caen, pour suivre un cours de tricot. Tenue par deux sœurs, Stéphanie et Gwendoline Kovacik, la boutique est un véritable cocon coloré. Les étagères débordent de pelotes, dont certaines proviennent de filatures normandes. A l'étage, un espace est dédié aux ateliers : un petit café et des canapés invitent à venir tricoter librement entre amis et échanger conseils et techniques. Je m'installe autour de la table avec Stéphanie Kovacik, qui me présente mon nouvel outil de travail : deux aiguilles reliées par un câble métallique. "Ce sont des aiguilles circulaires", m'explique-t-elle. La Rolls-Royce des aiguilles, qui permet d'éviter toute couture une fois le modèle terminé. "C'est une révolution, car en général, les tricoteuses n'aiment pas coudre", ajoute-t-elle en souriant. Les aiguilles sont fines et légères, rien à voir avec celles de ma grand-mère.

Il va falloir apprendre à être agile de mes dix doigts : c'est une autre histoire. Je commence donc par apprendre la maille endroit, un des points de base du tricot. Stéphanie m'a préparé un début d'ouvrage pour simplifier l'exercice. Les premiers essais sont laborieux. Pourtant claires, les consignes imposent une gymnastique d'esprit : passer l'aiguille droite dans une maille présente sur l'aiguille gauche de façon à la placer derrière l'aiguille gauche, l'entourer de laine en passant par l'arrière, repasser l'aiguille droite dans la boucle créée puis retirer doucement l'aiguille gauche. Et voilà, une maille de plus ! Pour que le mouvement devienne naturel, j'enchaîne une dizaine de mailles qui continuent le projet, tout en discutant avec Stéphanie. Elle m'explique que le tricot est, pour beaucoup, une forme de méditation : "Se concentrer sur un geste répétitif permet de faire voyager l'esprit." Une fois cette étape acquise, Stéphanie m'apprend à monter les mailles endroit, c'est-à-dire à mettre les premières mailles sur l'aiguille, et à suivre un modèle. Cette fois, c'est avec le pouce que la magie opère. Simple en théorie, mais en pratique, cela demande encore une bonne dose d'agilité.

Après cette parenthèse créative, je suis bien décidée à continuer le tricot. Même si, au vu de mes débuts hésitants, mon pull ne sera sans doute prêt que pour l'hiver prochain !

Pratique. 30€ pour 1h30.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Escabeau
Escabeau Saint-Vincent-de-Reins (69240) 30€ Découvrir
Delsey
Delsey Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
4 chaises de jardin
4 chaises de jardin Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Armoires blanches
Armoires blanches Saint-Vincent-de-Reins (69240) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. Lassée par mes pulls d'hiver, j'ai décidé d'en tricoter un à la main
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple