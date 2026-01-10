Caen. Lassée par mes pulls d'hiver, j'ai décidé d'en tricoter un à la main

L'hiver s'est bien installé et ma garde-robe devient peu à peu monotone. Quoi de mieux alors, que de fabriquer moi-même un pull en laine. L'ambition est grande : mes seules expériences avec des aiguilles se résument à quelques bases de broderie et l'observation attentive de ma grand-mère en train de manier de grosses aiguilles en bois.

Tricoter et méditer

Je me rends à la boutique Au fil de l'eau, au 41 avenue du 6 Juin à Caen, pour suivre un cours de tricot. Tenue par deux sœurs, Stéphanie et Gwendoline Kovacik, la boutique est un véritable cocon coloré. Les étagères débordent de pelotes, dont certaines proviennent de filatures normandes. A l'étage, un espace est dédié aux ateliers : un petit café et des canapés invitent à venir tricoter librement entre amis et échanger conseils et techniques. Je m'installe autour de la table avec Stéphanie Kovacik, qui me présente mon nouvel outil de travail : deux aiguilles reliées par un câble métallique. "Ce sont des aiguilles circulaires", m'explique-t-elle. La Rolls-Royce des aiguilles, qui permet d'éviter toute couture une fois le modèle terminé. "C'est une révolution, car en général, les tricoteuses n'aiment pas coudre", ajoute-t-elle en souriant. Les aiguilles sont fines et légères, rien à voir avec celles de ma grand-mère.

Il va falloir apprendre à être agile de mes dix doigts : c'est une autre histoire. Je commence donc par apprendre la maille endroit, un des points de base du tricot. Stéphanie m'a préparé un début d'ouvrage pour simplifier l'exercice. Les premiers essais sont laborieux. Pourtant claires, les consignes imposent une gymnastique d'esprit : passer l'aiguille droite dans une maille présente sur l'aiguille gauche de façon à la placer derrière l'aiguille gauche, l'entourer de laine en passant par l'arrière, repasser l'aiguille droite dans la boucle créée puis retirer doucement l'aiguille gauche. Et voilà, une maille de plus ! Pour que le mouvement devienne naturel, j'enchaîne une dizaine de mailles qui continuent le projet, tout en discutant avec Stéphanie. Elle m'explique que le tricot est, pour beaucoup, une forme de méditation : "Se concentrer sur un geste répétitif permet de faire voyager l'esprit." Une fois cette étape acquise, Stéphanie m'apprend à monter les mailles endroit, c'est-à-dire à mettre les premières mailles sur l'aiguille, et à suivre un modèle. Cette fois, c'est avec le pouce que la magie opère. Simple en théorie, mais en pratique, cela demande encore une bonne dose d'agilité.

Après cette parenthèse créative, je suis bien décidée à continuer le tricot. Même si, au vu de mes débuts hésitants, mon pull ne sera sans doute prêt que pour l'hiver prochain !

Pratique. 30€ pour 1h30.