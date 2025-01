Place du commerce. Du tricot, des vinyles et du vin : du mouvement dans le centre-ville de Caen

Au fil de l'eau, la boutique de Gwendoline et Stéphanie Kovacik, accueille les passionnées de tricot et crochet. Les deux sœurs y vendent de la laine et du coton, organisent des ateliers, et offrent un espace où pratiquer sur place. "On préfère toucher, voir les couleurs !" confie Gwendoline Kovacik, évoquant leur volonté de privilégier le contact direct.

"Saint-So", un quartier convivial

Près de la place Saint-Sauveur, Nicolas Moncomble a ouvert sa boutique de vinyles neufs, faisant aussi coffee-shop. "Je voulais un endroit sympathique et convivial, sans avoir à être un gros fanatique de vinyles", confie-t-il. Ne proposant que des produits neufs, il aspire à avoir en boutique des pièces plus précises. Il est ouvert le mardi après-midi, et de 10h30 à 19h du mercredi au samedi.

Enfin, dans la rue Pémagnie, Victor et Elodie Cohen ont repris le Café Montmartre. Inspirés par l'époque mythique de Raymond, l'ancien "à qui on doit le fameux mélange de l'Embuscade", nous apprend Victor Cohen. Le couple souhaite recréer une ambiance chaleureuse avec des animations et des concerts.