Alençon. Les Echappées belles : la ville se transforme en scène à ciel ouvert

Les Echappées belles reviennent enchanter Alençon du 16 au 20 juillet. A cette occasion, la ville transforme l'espace public en scène à ciel ouvert. Au programme : divers spectacles musicaux, de cirque, de danse ou de théâtre. Au total, 14 spectacles, deux installations et un atelier de pratique vont se tenir dans les rues, jardins et places de la cité des Ducs. La programmation éclectique, imaginée par la Scène nationale 61, promet de ravir petits et grands pendant ces cinq jours de fête. Sauf exception, un billet est nécessaire pour assister aux différentes représentations, y compris pour les spectacles gratuits.

Pratique. Billetterie sur alencon.fr.