Alençon. Animations et stages : le centre Alencéa revit cet été

Après avoir fait peau neuve, le bassin extérieur du centre aquatique Alencéa a repris du service. La piscine d'Alençon retrouve ainsi une programmation chargée. "Nous avons 48 stages prévus cet été avec différents niveaux", se réjouit Raphaël Le Plomb, le directeur d'exploitation de la structure. Des apprentis nageurs aux plus expérimentés, tous peuvent trouver leur bonheur. La saison estivale va aussi être marquée par des animations, notamment la nage avec queue de sirène pour les enfants et leurs parents. Deux soirées guinguettes sont organisées le 18 juillet et le 28 août, à partir de 19h30.

Pratique. Ouvert tous les jours de 12h30 à 18h.