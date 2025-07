[Actualisé] Cherbourg. 48 pompiers mobilisés dans un violent incendie : "La piste accidentelle est écartée"

Mercredi 9 juillet, vers 2h du matin, un incendie s'est déclaré dans le quartier des provinces à Cherbourg. Un immeuble de trois étages de l'impasse de la Tarentaine était en proie aux flammes. L'incident à mobilisés 48 sapeurs et marins pompiers jusqu'au matin. Trois fourgons incendie et deux moyens aériens étaient sur place.

Une enquête est ouverte

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre : un homme de 42 ans en état d'ébriété a été interpellé et placé en garde à vue pour dégradation par moyen dangereux. Ce dernier est en couple avec une locataire de l'immeuble et pourrait être à l'origine de l'incendie. "Les déclarations du mis en cause sont actuellement recueillies, confie le procureur de la République de Cherbourg. Toutefois à ce stade la piste accidentelle est écartée." Du côté des victimes, l'incendie a privé 18 familles de leur logement. Les organismes de la Ville travaillent activement avec Presqu'île Habitat pour accueillir les victimes dans des hôtels ou des logements municipaux.