Réchauffement climatique. Votre ville est-elle en danger ? Découvrez les zones qui seront les plus touchées en Normandie

Face au réchauffement climatique, si aucune ville ne sera totalement épargnée, certaines tirent clairement leur épingle du jeu. Et la Normandie fait partie des grandes gagnantes, avec une commune classée dans le top 10 national, Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime). Mais même dans une région épargnée, certaines zones ont à craindre des conséquences de la hausse des températures. On vous explique.

Pourquoi la Normandie est moins exposée que d'autres régions ?

La méthodologie du classement permet de comprendre pourquoi la Normandie résiste mieux que d'autres territoires. Les critères analysés incluent les températures moyennes actuelles et futures, le nombre de nuits tropicales (lorsque la température ne baisse pas en dessous de 20°C la nuit), le risque d'incendie ou encore l'exposition aux inondations et à la montée des océans.

Sur ce plan, la Normandie dispose de plusieurs atouts :

Un climat océanique tempéré qui limite les extrêmes de chaleur et réduit le nombre de nuits tropicales.

tempéré qui limite les extrêmes de chaleur et réduit le nombre de nuits tropicales. Un risque de feux de forêt faible , contrairement au sud-est de la France.

, contrairement au sud-est de la France. Des zones boisées et humides qui jouent un rôle de régulateur thermique.

qui jouent un rôle de régulateur thermique. Une situation géographique au nord, où la hausse des températures reste moins marquée.

Les communes normandes plus fragiles

Toutes les villes normandes ne sont pas épargnées. Rouen, plus dense, est fortement exposée à l'effet d'"îlot de chaleur urbain". Evreux, située plus à l'intérieur des terres, est particulièrement vulnérable aux vagues de chaleur, et se retrouve loin derrière Mont-Saint-Aignan dans le classement. Les zones littorales, quant à elles, devront faire face à l'élévation du niveau de la mer et aux risques de submersion marine… Mais ce n'est pas tout.

En bord de Seine, certaines communes doivent aussi faire attention à la montée des eaux du fleuve.

Les zones densément peuplées (en violet et rouge) seront particulièrement sensibles au réchauffement climatique. Les côtes et les bords de Seine aussi. - INSEE

Une Normandie attractive mais sous pression

Ces résultats expliquent pourquoi de plus en plus de familles quittent le sud pour s'installer en Normandie, où les étés resteront plus vivables. Mais cette attractivité croissante pose de nouveaux défis : hausse des prix de l'immobilier, pression sur les ressources en eau et adaptation des villes pour accueillir davantage d'habitants.

Découvrez le classement complet

Le classement réalisé par Le Parisien couvre toutes les villes françaises de plus de 20 000 habitants, en prenant en compte une vingtaine de critères liés au climat et aux risques naturels. Vous pouvez retrouver l'ensemble des résultats et rechercher directement votre commune via ce lien.