Environnement. Une commune normande de 20 000 habitants sera "la plus épargnée” par le réchauffement climatique

Environnement. Lundi 18 août 2025, une étude nationale publiée par "Le Parisien" révèle le classement des villes françaises les moins exposées au réchauffement climatique. Dans le top 10 figure une commune normande de 20 000 habitants. On vous explique pourquoi elle pourrait limiter son exposition aux changements qui s'annoncent.

Publié le 19/08/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Top 10 des villes les moins touchées par le réchauffement : une surprise en Normandie.

Selon le classement dévoilé par Le Parisien sur la base des projections de Météo France, Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) occupe la 9ᵉ place des villes françaises les moins touchées par le réchauffement climatique. Avec ses 20 000 habitants, cette commune de l'agglomération rouennaise bénéficie d'un climat tempéré, marqué par des étés moins caniculaires que dans d'autres régions.

Pourquoi la Normandie s'en sort mieux que d'autres régions ?

Les villes du nord-ouest de la France, comme en Bretagne, dans les Hauts-de-France ou en Normandie, tirent parti d'un climat océanique. Ce dernier limite les fortes hausses de températures estivales et réduit le nombre de "nuits tropicales", ces nuits où le mercure ne descend pas en dessous de 20°C.

Le professeur Benoît Laignel, climatologue à l'université de Rouen et coprésident du "Giec normand", le Groupe d'experts interdisciplinaire sur le climat en Normandie, rappelle toutefois : "Moins touchées, cela ne veut pas dire pas touchées. Le climat se réchauffe partout."

Pourquoi Mont-Saint-Aignan est dans le top du classement

La ville réunit plusieurs atouts géographiques. Comme on l'a dit, elle bénéficie d'un climat tempéré, avec des vents venus de la Manche qui apportent fraîcheur et humidité en été. Son emplacement, légèrement en retrait du littoral, la protège aussi du risque de submersion marine lié à la montée des océans. Enfin, sa position au nord du pays limite l'intensité des vagues de chaleur, contrairement aux villes du sud ou aux grandes métropoles enclavées.

Les risques qui menacent malgré tout Mont-Saint-Aignan

Si Mont-Saint-Aignan échappe aux vagues de chaleur massives attendues ailleurs et à l'augmentation du niveau de la mer, la ville reste concernée par les crues ou l'augmentation du niveau de la Seine. "Il vaut mieux être assez proche du littoral, mais pas collé non plus", souligne le géographe Olivier Cantat (Université Caen-Normandie), rappelant que les zones trop exposées à la montée des eaux paieront un lourd tribut.

Une attractivité en hausse pour les villes normandes

Ce classement pourrait accentuer l'attractivité de la Normandie dans les prochaines décennies. Déjà, certains habitants du sud de la France quittent leurs régions frappées par les canicules pour rejoindre les côtes et l'arrière-pays normands. Cela pose de nouveaux défis en termes de logement, d'urbanisme et de gestion des ressources en eau.

