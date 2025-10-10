En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Immobilier. La Normandie place deux "petites villes" en tête d'un classement très convoité : où investir en 2025 ?

Habitat. Publié le 4 octobre 2025, un classement exclusif du Parisien révèle les meilleures petites villes pour investir dans l'immobilier en France. Et la Normandie tire son épingle du jeu, avec deux villes en tête du palmarès, et une troisième dans le top 10.

Publié le 10/10/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
Immobilier. La Normandie place deux "petites villes" en tête d'un classement très convoité : où investir en 2025 ?
Pont de Calix à Hérouville Saint-Clair. - Frédéric Lecapitaine

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Sur les hauteurs de Rouen, Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) s'impose comme la grande gagnante du classement 2025 du Parisien. Avec ses étudiants nombreux, ses prix encore accessibles et une rentabilité moyenne autour de 8% pour un T2, la commune coche toutes les cases.

Le prix du mètre carré tourne autour de 2 250 euros, bien en dessous de Rouen, tout en offrant un revenu locatif attractif. Pour les investisseurs, c'est une ville sous-évaluée où le pouvoir d'achat immobilier reste élevé.

A lire aussi. Immobilier. Maisons, appartements… Pourquoi la Normandie observe une telle hausse des biens à vendre en 2025

Hérouville-Saint-Clair, la banlieue de Caen qui séduit les investisseurs

Juste derrière, Hérouville-Saint-Clair (Calvados) se hisse sur la deuxième marche du podium. Proche du centre de Caen, la commune attire étudiants et jeunes actifs grâce à ses prix abordables et à une forte demande locative.

Le prix moyen du mètre carré y est estimé à 2 100 euros, contre presque 3 000 euros à Caen intra-muros. Une différence qui rend la rentabilité locative particulièrement intéressante.

Autre avantage non négligeable : un parc immobilier vieillissant, idéal pour défiscaliser via des travaux. 

Gonfreville-l'Orcher, la surprise de la côte havraise

Cinquième du classement national, Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime) fait figure de belle surprise. Située à deux pas du Havre, elle offre une rentabilité moyenne de 9% sur un an pour un T2.

Les prix d'achat y sont encore très compétitifs, autour de 2 000 euros le mètre carré, ce qui en fait une opportunité rare pour les investisseurs cherchant à miser sur la croissance du littoral normand.

Pourquoi la Normandie attire les investisseurs

La Normandie s'impose de plus en plus comme un territoire à fort potentiel immobilier. Entre villes étudiantes dynamiques, bassins d'emploi stables et prix encore raisonnables, elle réunit les critères clés recherchés par les investisseurs.

Les communes situées dans l'orbite des grandes agglomérations (Rouen, Caen, Le Havre) bénéficient d'un effet de rayonnement : loyers soutenus, demandes régulières et valorisation progressive des biens.

A lire aussi. Immobilier. Une ville de Normandie dans le top 3 des bons plans pour acheter plus grand

La méthode du Parisien

Pour établir ce classement, Le Parisien a analysé une vingtaine de critères sur les communes françaises de moins de 25 000 habitants : prix d'achat, loyers moyens, vacance locative, transports, attractivité, qualité de vie… Les données proviennent notamment de SeLoger-Meilleurs Agents, de l'Insee et de l'Observatoire des territoires. 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
PORSCHE CAYENNE V6i
PORSCHE CAYENNE V6i Annecy (74000) 6 500€ Découvrir
VW GOLF PLUS CARAT
VW GOLF PLUS CARAT Lathuile (74210) 6 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Immobilier. La Normandie place deux "petites villes" en tête d'un classement très convoité : où investir en 2025 ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple