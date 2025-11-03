Immobilier. Acheter en Normandie, le bon plan inattendu ? Deux villes se hissent parmi les plus rentables de France

C'est une belle surprise pour la Normandie. Selon l'étude publiée par Meilleurtaux pour Le Parisien, Le Havre se classe 4ᵉ au niveau national pour la rentabilité immobilière.

Avec un prix moyen de 1 932€ le mètre carré, un loyer mensuel de 13€ par m², et une taxe foncière moyenne de 1 655€, la ville portuaire affiche un délai de 4 ans et 7 mois pour rentabiliser un achat.

Lire aussi : Immobilier. Une ville de Normandie dans le top 3 des bons plans pour acheter plus grand

Un chiffre intéressant quand on le compare à la moyenne nationale de 12 ans et 3 mois, et surtout aux plus de 21 ans nécessaires à Paris.

Grâce à ses prix encore accessibles et à son attractivité économique, Le Havre séduit de plus en plus les investisseurs. Sa proximité avec la mer, ses grands projets de rénovation urbaine et son pôle universitaire en plein essor renforcent son potentiel locatif.

Rouen, la capitale normande qui confirme son attractivité

Autre bonne nouvelle pour la région : Rouen figure à la 9ᵉ place du classement.

Avec un prix moyen de 2 432€ le m², un loyer de 14€, et une taxe foncière moyenne de 1 498€, il faut 7 ans et 7 mois pour rentabiliser un logement dans la préfecture de Seine-Maritime.

Un résultat qui s'explique par un marché locatif très dynamique, porté par la présence d'étudiants, de jeunes actifs et de nombreux projets culturels et économiques. Rouen continue d'attirer, notamment grâce à son cadre de vie mêlant patrimoine historique et dynamisme urbain.

Caen, plus chère mais toujours rentable sur le long terme

Caen, quant à elle, ne figure qu'à la 23ᵉ place du classement.

Avec un prix de 2 942€ le m², un loyer moyen de 14€, et une taxe foncière de 1 557€, il faut environ 17 ans pour amortir un achat immobilier. Soit presque 5 ans de plus que la moyenne nationale, et bien loin derrière ses homologues normandes comme Rouen et Le Havre. Mais toujours devant Paris !

La Normandie, un bon compromis entre prix et rentabilité

Face à des villes comme Paris ou Aix-en-Provence où il faut plus de 20 ans pour rentabiliser son achat, la Normandie confirme son statut de région équilibrée. Des prix abordables, une demande locative soutenue et une qualité de vie recherchée expliquent en partie cette performance remarquable.

Pour ceux qui souhaitent investir sans se ruiner, les villes normandes apparaissent aujourd'hui comme les plus sûres et les plus rentables de France.