Immobilier. 15% de hausse des loyers en 3 ans : découvrez la ville normande préférée des investisseurs

Selon une étude récente du Parisien comparant plus de 300 communes situées à moins de trois heures de Paris, Rouen se classe à la deuxième place des villes les plus intéressantes pour l'investissement locatif. Ce classement révèle l'attrait grandissant de la capitale normande auprès des investisseurs.

Rouen parmi les villes les plus attractives pour l'investissement immobilier

"Sur les trois dernières années, les loyers ont augmenté de 10 à 15%", affirme Vladimir Zongo, cofondateur de Lokey, entreprise spécialisée dans l'investissement locatif en Normandie, cité par Le Parisien. Une hausse substantielle qui dépasse largement l'Indice de référence des loyers (IRL) national, établi à 1,82% sur un an selon l'INSEE en janvier 2025.

Des chiffres qui confirment la tendance

Si l'on se réfère aux données du Figaro Immobilier, les chiffres sont encore plus impressionnants avec une augmentation du prix au m² à l'achat de 26% sur 5 ans. Côté location, le Figaro rapporte un loyer médian de 16€/m² pour les appartements (+5% sur un an, +17% sur 5 ans) et 13€/m² pour les maisons (+4% sur un an, +21% sur 5 ans).

Ces variations importantes témoignent d'un marché en pleine mutation, bien plus dynamique que la moyenne nationale, où l'IRL, rappelons-le, a progressé de seulement 1,82% sur l'année écoulée, soit presque trois fois moins.

Pourquoi Rouen attire-t-elle autant les investisseurs ?

La ville présente plusieurs atouts majeurs qui expliquent cet engouement. Tout d'abord, sa proximité avec Paris (environ 1h30 en train) en fait une alternative séduisante pour ceux qui cherchent à investir sans se ruiner dans la capitale.

Le caractère étudiant de Rouen constitue également un argument de poids. Avec environ 50 000 étudiants dans sa métropole, Rouen offre un vivier important de locataires pour les petites surfaces.

Mais c'est aussi une ville en plein essor, avec des projets de développement urbain qui renforcent l'attractivité de la ville.

Des perspectives prometteuses pour les années à venir

Nichée entre la Seine et ses collines, Rouen connaît un renouveau spectaculaire avec sa vieille ville qui se réhabilite pierre par pierre. La cité aux cent clochers multiplie les investissements d'envergure - nouvelle gare rive gauche, écoquartier, rénovation du centre historique - pour transformer son image et renforcer son attractivité tant auprès des touristes (intéressant pour la location en Airbnb) que des nouveaux habitants.

Les quartiers les plus prometteurs pour investir

Pour maximiser la rentabilité d'un investissement à Rouen, certains quartiers se démarquent particulièrement :

: Prisé des familles et jeunes couples, il offre un cadre résidentiel verdoyant avec des prix encore accessibles. Saint-Sever : En plein essor sur la rive gauche, ce quartier combine proximité du centre-ville et prix abordables.

: En plein essor sur la rive gauche, ce quartier combine proximité du centre-ville et prix abordables. Le centre historique : Très recherché pour son charme et son attractivité touristique, il permet notamment de développer des locations saisonnières.

: Très recherché pour son charme et son attractivité touristique, il permet notamment de développer des locations saisonnières. Le quartier des Docks et le secteur de la gare : Des zones en développement qui offrent d'intéressantes perspectives d'avenir.

Une situation plus complexe pour les habitants locaux

Si cette tendance réjouit les investisseurs, elle risque de créer des tensions sur le marché rouennais du logement. Certains habitants se plaignent déjà sur les réseaux sociaux de voir leurs loyers grimper sans commune mesure avec l'évolution de leurs salaires. Les jeunes actifs et étudiants normands risquent de voir leur pouvoir d'achat immobilier s'éroder progressivement face à cette inflation des prix. Un phénomène qui, s'il témoigne de l'attractivité retrouvée de la capitale normande, soulève des interrogations quant à l'accessibilité future du logement pour ses habitants historiques.