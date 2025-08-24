Place du commerce à Rouen. Une parfumerie de niche, un coiffeur mixte et une boutique de café ouvrent en centre-ville

Des parfums, un coiffeur et des cafés… Découvrez trois nouveaux commerces dans le centre de Rouen.

Parfums, nouvelle coupe et café

Depuis le 14 juin, une nouvelle boutique s'est installée au 9 rue aux Juifs à Rouen, c'est Sillâge. Elle est spécialisée dans la parfumerie de niche, cela signifie que vous retrouverez en boutique des parfums de maisons françaises et qui ne sont pas communs. L'établissement est ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h en continu. Près de la place de la Calende, Groom, un nouveau coiffeur mixte, a ouvert au 38 rue du Fardeau, à Rouen le 1er juillet. Les hommes peuvent aussi bénéficier d'une prestation barbier. Il est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi jusqu'à 18h. Enfin, l'enseigne Cofféa s'est installée au 39 rue Saint-Nicolas depuis le 16 juillet. Plus de 250 références de thés, infusions et cafés sont répertoriées. Les clients y sont accueillis le lundi dès 14h et dès 10h du mardi au samedi, jusqu'à 19h.

