Place du commerce à Rouen. Une parfumerie de niche, un coiffeur mixte et une boutique de café ouvrent en centre-ville

Des parfums, un coiffeur et des cafés… Découvrez trois nouveaux commerces dans le centre de Rouen.
Parfums, nouvelle coupe et café
Depuis le 14 juin, une nouvelle boutique s'est installée au 9 rue aux Juifs à Rouen, c'est Sillâge. Elle est spécialisée dans la parfumerie de niche, cela signifie que vous retrouverez en boutique des parfums de maisons françaises et qui ne sont pas communs. L'établissement est ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h en continu. Près de la place de la Calende, Groom, un nouveau coiffeur mixte, a ouvert au 38 rue du Fardeau, à Rouen le 1er juillet. Les hommes peuvent aussi bénéficier d'une prestation barbier. Il est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi jusqu'à 18h. Enfin, l'enseigne Cofféa s'est installée au 39 rue Saint-Nicolas depuis le 16 juillet. Plus de 250 références de thés, infusions et cafés sont répertoriées. Les clients y sont accueillis le lundi dès 14h et dès 10h du mardi au samedi, jusqu'à 19h.
Sillâge,boutique de parfums
C'est au 9 rue aux Juifs que s'est installé ce nouveau commerce. Il est ouvert de 10h à 19h du mardi au samedi en continu depuis le 14 juin.
Sillâge, "c'est une parfumerie de niche", explique Nadia Doyen, la gérante. "Ces maisons françaises mettent l'accent sur les matières premières." Dans la boutique, des bougies, des huiles sèches, des parfums d'intérieur et des produits de soin pour le visage sont aussi en vente.
Le salon de coiffureGroom est ouvert
Il a ouvert au 38 rue du Fardeau à deux pas de la place de la Calende à Rouen. Le salon est ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h et jusqu'à 18h le samedi.
"Je propose plusieurs prestations comme les coupes hommes, femmes et enfants", énumère Antoine Roussel-Terrier, le gérant. Il propose aussi ses services de barbier et est spécialisé dans le "hair tattoo", un art qui consiste à dessiner des motifs colorés sur cheveux courts.
Cofféa, nouvelle boutique de café
Elle a ouvert dans le centre-ville de Rouen au 39 rue Saint-Nicolas. La boutique ouvre dès 14h le lundi et dès 10h du mardi au samedi jusqu'à 19h.
Depuis le 16 juillet, Cofféa s'est installée rue Saint-Nicolas. On retrouve "150 variétés de thés et infusions et 100 variétés de café", indique Sébastien Pepe, le gérant. Parmi les cafés, certains sont parfumés à la noix de coco, à la pistache, etc. Des biscuits et du miel sont aussi en vente.
