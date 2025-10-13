En ce moment Survive Lewis CAPALDI
Caen. Des pommes pour reconstruire du cartilage humain

Santé. Dans un laboratoire de l'université de Caen, Karim Boumédienne et son équipe ont fait une découverte technique innovante : utiliser la pomme pour remplacer le cartilage humain malade.

Publié le 13/10/2025 à 17h04
Karim Boumédienne est enseignant-chercheur à l'université de Caen.

On en trouve par milliers dans le Calvados : les pommes pourraient être la source d'une avancée majeure dans la médecine.

Karim Boumédienne est enseignant-chercheur à l'université de Caen et dirige le laboratoire Bio Connect, spécialisé dans l'étude du cartilage humain et des pathologies qui y sont liées, comme l'arthrose, une maladie provoquant douleurs et raideurs articulaires. Parmi ses travaux, le chercheur explore une approche innovante appelée "ingénierie tissulaire". L'objectif ? Reconstituer du cartilage en laboratoire pour créer des greffons pour les personnes qui en ont besoin.

L'une des pistes les plus étonnantes vient de l'or jaune calvadosien : la pomme. L'équipe de Karim Boumédienne a tenté de "décellulariser" une pomme, c'est-à-dire d'en retirer toutes les cellules pour ne conserver que la structure qui les soutient.

Le chercheur l'explique avec une image parlante. "Imaginez un mur : les briques seraient les cellules, et le ciment, la structure. Si on enlève les briques, il ne reste que le ciment. Dans le cas de la pomme, cette structure est translucide, et on peut la remplir de nouvelles cellules humaines." Résultat : "Après tests et analyses, les tissus sont en tout point comparables au cartilage humain." 

Karim Boumédienne rappelle qu'il s'agit toutefois d'un travail préliminaire, "quand on parle de la médecine de demain, c'est d'ici 15 ans".

