Saut à la perche. Renaud Lavillenie et Marie-Julie Bonnin de retour au Perch'Xtrem à Caen

Considéré comme le troisième meeting mondial indoor de saut à la perche, l'événement Perch'Xtrem reviendra les 30 et 31 janvier 2026 au Palais des sports de Caen la Mer. Une deuxième édition avec deux athlètes tricolores de renom.

L'organisation a annoncé le retour du champion olympique de 2012, Renaud Lavillenie. Il sera accompagné de la championne du monde en salle 2025 à Nankin, en Chine, Marie-Julie Bonnin. Ils étaient déjà présents lors de la première édition du Perch'Xtrem à Caen. Renaud Lavillenie avait passé une barre à 5,80m, le classant troisième du concours. Même place au classement pour Marie-Julie Bonnin avec 4,51m. Le reste de la programmation est à venir dans les prochaines semaines.