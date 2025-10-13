En ce moment Je t'aime LINH
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Saut à la perche. Renaud Lavillenie et Marie-Julie Bonnin de retour au Perch'Xtrem à Caen

Sport. Les deux premiers perchistes de l'édition 2026 du Perch'Xtrem à Caen sont connus. Il s'agit de Renaud Lavillenie et Marie-Julie Bonnin.

Publié le 13/10/2025 à 14h03, mis à jour le 13/10/2025 à 14h04 - Par Jimmy Joubert
Saut à la perche. Renaud Lavillenie et Marie-Julie Bonnin de retour au Perch'Xtrem à Caen
Marie-Julie Bonnin, championne du monde de saut à la perche en salle, sera présente au Perch'Xtrem 2026 à Caen. - Perch'Xtrem

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Considéré comme le troisième meeting mondial indoor de saut à la perche, l'événement Perch'Xtrem reviendra les 30 et 31 janvier 2026 au Palais des sports de Caen la Mer. Une deuxième édition avec deux athlètes tricolores de renom.

L'organisation a annoncé le retour du champion olympique de 2012, Renaud Lavillenie. Il sera accompagné de la championne du monde en salle 2025 à Nankin, en Chine, Marie-Julie Bonnin. Ils étaient déjà présents lors de la première édition du Perch'Xtrem à Caen. Renaud Lavillenie avait passé une barre à 5,80m, le classant troisième du concours. Même place au classement pour Marie-Julie Bonnin avec 4,51m. Le reste de la programmation est à venir dans les prochaines semaines.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
PORSCHE CAYENNE V6i
PORSCHE CAYENNE V6i Annecy (74000) 6 500€ Découvrir
VW GOLF PLUS CARAT
VW GOLF PLUS CARAT Lathuile (74210) 6 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Saut à la perche. Renaud Lavillenie et Marie-Julie Bonnin de retour au Perch'Xtrem à Caen
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple