Seine-Maritime. Deux personnes perdent la vie dans un accident de la route à grande vitesse

Les pompiers ont été appelés peu avant 13h, dimanche 23 novembre. Sur la RD20, un homme de 55 ans et une femme de 25 ans ont perdu la vie dans un accident de la route à grande vitesse.

A lire aussi. Cherbourg-en-Cotentin. Un motard de 25 ans grièvement blessé dans un accident de la route

Deux véhicules impliqués

Les deux victimes conduisaient chacune leur véhicule. Au total, 21 sapeurs-pompiers ainsi que le SMUR ont été mobilisés et la circulation a été coupée pendant toute la durée de l'intervention. L'accident n'a pas fait d'autre victime.