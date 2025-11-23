En ce moment Gangsta's Paradise COOLIO
Eure. Des accidents de la route engendrent des coupures d'électricité : plus de 300 foyers concernés

Sécurité. Dans l'Eure, des accidents de la circulation causés par des conditions météorologiques difficiles ont engendré des coupures d'électricité, dans la soirée du 22 novembre. Plus de 300 foyers sont concernés.

Publié le 23/11/2025 à 10h54 - Par Martin Patry
Les pompiers de l'Eure ont recensé 9 accidents de la route entre 20h et 23h59, samedi 22 novembre. - Martin Patry

Les pompiers de l'Eure ont recensé neuf accidents de la route liés aux conditions météorologiques difficiles, dans la soirée du samedi 22 novembre. Vers 22h, à Garennes-sur-Eure, un véhicule a heurté un poteau électrique, engendrant la coupure d'une ligne à haute tension de 20 000 volts. L'accident a fait trois blessés légers et la coupure de courant a touché 21 foyers.

280 habitations privées d'électricité

Sur la route départementale 316, une autre voiture a terminé sa course dans un poteau électrique. Aucune victime n'est à déplorer mais une ligne à haute tension a également été coupée. Au total, 280 foyers sont impactés.

La réparation du poteau est prévue vers midi, dimanche 23 novembre.

