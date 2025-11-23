Eure. Des accidents de la route engendrent des coupures d'électricité : plus de 300 foyers concernés

Les pompiers de l'Eure ont recensé neuf accidents de la route liés aux conditions météorologiques difficiles, dans la soirée du samedi 22 novembre. Vers 22h, à Garennes-sur-Eure, un véhicule a heurté un poteau électrique, engendrant la coupure d'une ligne à haute tension de 20 000 volts. L'accident a fait trois blessés légers et la coupure de courant a touché 21 foyers.

280 habitations privées d'électricité

Sur la route départementale 316, une autre voiture a terminé sa course dans un poteau électrique. Aucune victime n'est à déplorer mais une ligne à haute tension a également été coupée. Au total, 280 foyers sont impactés.

La réparation du poteau est prévue vers midi, dimanche 23 novembre.