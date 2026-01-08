Tempête Goretti. Ce qui est désormais interdit dans la Manche, les routes fermées et les renforts annoncés

Réunis en conférence de presse, les représentants de la Préfecture de la Manche, des services de secours, de santé, de sécurité et des collectivités ont fait le point sur la situation.

L'objectif est clair : anticiper au maximum les conséquences de la tempête Goretti et garantir la sécurité des habitants sur l'ensemble du territoire normand.

Les services départementaux, les forces de l'ordre, l'Education nationale, l'ARS et les conseils départementaux travaillent en coordination étroite depuis plusieurs jours.

800 pompiers mobilisés et un dispositif de secours renforcé

La sécurité des personnes est au cœur des priorités.

800 sapeurs-pompiers sont mobilisés dans la Manche, avec un renforcement notable du dispositif de traitement des appels : le centre d'appels 12-118 sera doublé afin d'absorber une éventuelle hausse des sollicitations durant la nuit.

En complément, deux colonnes de renfort en provenance du Centre-Val de Loire sont prêtes à intervenir rapidement si la situation l'exige.

Circulation : restrictions immédiates sur les routes normandes

Des mesures fortes ont été annoncées pour limiter les risques d'accident.

A partir de 19 heures, la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est interdite sur l'ensemble du réseau routier manchois, sauf pour le lait.

Les autorités appellent également à réduire strictement les déplacements, en particulier durant la soirée et la nuit, période où les conditions météo seront les plus dégradées.

Routes et infrastructures : 75 agents prêts à intervenir après la tempête

Le Département de la Manche a confirmé la mobilisation de 75 agents routiers, prêts à intervenir dès que les conditions le permettront.

Le déblaiement des routes, la sécurisation des axes et l'évacuation d'éventuels obstacles pourraient s'étaler sur plusieurs jours, selon l'ampleur des dégâts constatés après le passage de la tempête.

Littoral et mer : des conditions jugées particulièrement dangereuses

Les autorités alertent sur un état de la mer très dégradé, avec de fortes vagues et des phénomènes de submersion possibles sur le littoral de la Manche.

L'accès aux côtes manchoises, aux digues et aux zones exposées est interdit, comme pour les forêts et parcs.

Vigilance météo : une situation évolutive sous haute surveillance

Le département de la Manche est placé en vigilance rouge “vents violents” par Météo France.

La préfecture n'exclut pas une extension de cette vigilance rouge à la Seine-Maritime dans le courant de la soirée, en fonction de l'évolution de la dépression.

Un suivi continu est assuré tout au long de la nuit, avec des points réguliers si la situation se dégrade.

Les consignes essentielles à retenir

Les autorités rappellent plusieurs règles de prudence :