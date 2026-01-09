En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Tempête Goretti. Le ponts de Normandie, Tancarville et Brotonne rouverts mais le viaduc du Grand canal reste fermé

Mobilité. Après le passage de la tempête Goretti, les ponts de Tancarville et de Brotonne ont rouvert à la circulation ce vendredi depuis 8h. Le pont de Normandie reste fermé à cause du vent.

Publié le 09/01/2026 à 09h46, mis à jour le 09/01/2026 à 11h29 - Par Gilles Anthoine
Après le passage de la tempête Goretti, le pont de Normandie reste fermé. Les ponts de Tancarville et de Brotonne sont rouverts à la circulation. - Archives TO

La tempête Goretti a traversé la Normandie dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier. Par précaution les trois ponts traversant la Seine entre Le Havre et Rouen avaient été coupés à la circulation dès jeudi soir. Ce vendredi matin, les ponts de Tancarville et de Brotonne ont rouvert à la circulation à partir de 8h.

Le pont de Tancarville est ouvert à la circulation des véhicules légers (inférieurs à 3,5 tonnes) uniquement, sans attelage de remorques, caravanes ou camping-cars. Il reste fermé aux piétons et aux deux-roues immatriculés ou non. Le pont de Brotonne est ouvert à la circulation pour tous les types de véhicules.

Le pont de Normandie ouvert mais pas le viaduc du Grand canal

Le pont de Normandie a pu rouvrir à la circulation mais le viaduc du Grand canal reste fermé à cause de dégâts sur l'ouvrage. La circulation est difficile dans ce secteur. Les autorités conseillent d'emprunter le pont de Tancarville.

