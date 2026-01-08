En ce moment M'envoler JECK & CARLA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Football. Découvrez notre podcast 100 % Coupe de France spécial Bayeux FC avant le match contre l'OM

Sport. Avant ce match historique entre le Bayeux FC et l'Olympique de Marseille, deux membres de la formation du Bessin, le latéral gauche Anthonin Cathrine et son président Luis Ferreira-Pavesi, se sont livrés pour ce podcast 100 % Coupe de France spécial Bayeux FC.

Publié le 08/01/2026 à 17h45 - Par Lilian Fermin
Football. Découvrez notre podcast 100 % Coupe de France spécial Bayeux FC avant le match contre l'OM
Mathieu Billeaud de Foot Normand, Luis Ferreira-Pavesi, Anthonin Cathrine et Lilian Fermin de Tendance Ouest sont les quatre interlocuteurs de ce podcast dédié au Bayeux FC.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le 13 janvier, le stade Michel d'Ornano sera le théâtre de la fête du football normand. Le Petit Poucet de la Coupe de France, le Bayeux FC, reçoit l'Olympique de Marseille dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France. Un match historique, qui suscite bien des attentes. Deux membres du BFC, son latéral gauche Anthonin Cathrine, et son président Luis Ferreira-Pavesi, évoquent cette rencontre dans ce podcast 100 % Coupe de France spécial Bayeux FC.

Emotion et anecdotes

Les deux hommes sont interrogés par Mathieu Billeaud, de Foot Normand, et Lilian Fermin, de Tendance Ouest. L'occasion de revenir sur leurs souvenirs de ce parcours historique, d'évoquer la préparation, tant sportive qu'organisationnelle, ou tout simplement leur joie d'avoir tiré au sort l'OM.

Comment gérer la billetterie ? Comment battre une équipe sur le papier bien supérieure ? Comment ce parcours va bénéficier au Bayeux FC à l'avenir ? Tout est à retrouver ici.

Pour rappel, le match entre le Bayeux FC et l'OM se dispute le mardi 13 janvier à Caen. La rencontre sera à suivre en direct en écoutant votre radio Tendance Ouest.

Où écouter ce podcast ?

Notre podcast 100 % Coupe spécial SU-Dives-Cabourg est à retrouver sur Podcasts by Tendance Ouest, et sur toutes les plateformes de streaming.

Galerie photos
Le podcast 100 % Coupe de France spécial Bayeux FC est à écouter dès maintenant !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Sacs de congélation ‘’Paclam’’
Sacs de congélation ‘’Paclam’’ Talence (33400) 3€ Découvrir
2 gilets polaires fins gris clair
2 gilets polaires fins gris clair Talence (33400) 28€ Découvrir
Petit batteur mixeur
Petit batteur mixeur Talence (33400) 8€ Découvrir
Ordinateur tout en un HP
Ordinateur tout en un HP Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Football. Découvrez notre podcast 100 % Coupe de France spécial Bayeux FC avant le match contre l'OM
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple