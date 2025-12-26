En ce moment Je ne sais pas Joyce JONATHAN
Bayeux FC - OM en Coupe de France. Tout savoir sur la vente des billets à d'Ornano

Sport. Bayeux accueille l'Olympique de Marseille au stade Michel d'Ornano à Caen le mardi 13 janvier. Environ 20 000 personnes pourront assister à la rencontre. Voici comment se procurer un billet.

Publié le 26/12/2025 à 21h05 - Par Lilian Fermin
Bayeux FC - OM en Coupe de France. Tout savoir sur la vente des billets à d'Ornano
C'est dans l'antre du SM Caen que le Bayeux FC accueillera l'Olympique de Marseille le 13 janvier. Voici tout ce qu'il faut savoir pour vous procurer un billet.

La fête promet d'être belle au stade Michel d'Ornano le mardi 13 janvier. Le Bayeux FC, Petit Poucet de la Coupe de France, y accueille en 16e de finale l'Olympique de Marseille, club engagé en Ligue des Champions. Bien que la rencontre se dispute en semaine, le stade ne devrait avoir aucun mal à se remplir. D'abord car beaucoup souhaitent supporter le petit club de R1 face au cador, mais aussi parce que le club olympien possède un grand vivier de supporters en Normandie.

Quand acheter sa place, et où ?

Les places seront, dans un premier temps, disponibles en physique, au centre Leclerc de Bayeux, le mardi 6 janvier 2026, à partir de 9h. Puis, une vente en ligne sera ouverte sur le site internet du Stade Malherbe Caen, le mercredi 7 janvier à 10h.

Dans tous les cas, la vente est limitée à 5 billets par personne et par vente, pour des places qui varient entre 10 et 40€, comme montré sur le plan ci-dessous.

Voici les prix des places pour le match Bayeux FC - Olympique de Marseille, selon catégorie.Voici les prix des places pour le match Bayeux FC - Olympique de Marseille, selon catégorie. - RS Bayeux FC - DR

Voici les prix des places pour le match Bayeux FC - Olympique de Marseille, selon catégorie. - RS Bayeux FC - DR

Bayeux FC - OM en Coupe de France. Tout savoir sur la vente des billets à d'Ornano
