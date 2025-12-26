Bayeux FC - OM en Coupe de France. Tout savoir sur la vente des billets à d'Ornano

La fête promet d'être belle au stade Michel d'Ornano le mardi 13 janvier. Le Bayeux FC, Petit Poucet de la Coupe de France, y accueille en 16e de finale l'Olympique de Marseille, club engagé en Ligue des Champions. Bien que la rencontre se dispute en semaine, le stade ne devrait avoir aucun mal à se remplir. D'abord car beaucoup souhaitent supporter le petit club de R1 face au cador, mais aussi parce que le club olympien possède un grand vivier de supporters en Normandie.

Quand acheter sa place, et où ?

Les places seront, dans un premier temps, disponibles en physique, au centre Leclerc de Bayeux, le mardi 6 janvier 2026, à partir de 9h. Puis, une vente en ligne sera ouverte sur le site internet du Stade Malherbe Caen, le mercredi 7 janvier à 10h.

Dans tous les cas, la vente est limitée à 5 billets par personne et par vente, pour des places qui varient entre 10 et 40€, comme montré sur le plan ci-dessous.

Voici les prix des places pour le match Bayeux FC - Olympique de Marseille, selon catégorie. - RS Bayeux FC - DR