Football. L'exploit du Bayeux FC fait grincer des dents au SM Caen

Battus au 7e tour de Coupe de France par le Bayeux FC samedi 15 novembre, les hommes de Maxime d'Ornano n'ont plus gagné un match officiel depuis le 3 octobre dernier.

Maxime d'Ornano a semblé déçu de l'investissement de ses joueurs samedi dernier : "On a eu le mauvais comportement, et quand on triche avec le foot, on est puni", expliquait-il en conférence de presse.

Soutenu par sa direction, il devrait diriger son 17e match sur le banc caennais vendredi 21 novembre, contre Bourg-en-Bresse, 16e de National.

Le MNK demande des réponses avant Bourg-en-Bresse

Du côté des supporters, on attend des changements : "On a perdu l'ADN de Malherbe", explique Christophe Vaucelle, président du Malherbe Normandy Kop (MNK). "Même si on perd, on veut voir du beau jeu, et du mérite !"

Il souhaite notamment que Kylian Mbappé s'exprime sur la situation.

Une réunion est prévue entre le MNK et la direction, avant le match de ce vendredi.