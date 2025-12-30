Rétrospective 2025. Revivez les trois moments forts de l'année dans le Calvados

Le Calvados aura été animé cette année, comme toujours, avec des événements qui resteront dans les mémoires de ses habitants. Entre sport, célébrations et spectacles, revivez cette année 2025 grâce à trois moments forts sélectionnés par notre rédaction.

Le Tour de France dans le Calvados

Comme un symbole, le Tour de France a posé ses valises à Caen et à Vire, pour sa 112e édition. Les deux villes normandes étaient des habitués du parcours de la création de la célèbre course cycliste au début du siècle dernier. Caen fut notamment ville étape récurrente de 1927 à 1947, mais était un passage obligé depuis 1905. Cette année, c'était la 36e fois que la grande boucle s'arrêtait dans la cité de Guillaume le Conquérant, le 9 juillet dernier. Le parcours de 33 kilomètres autour de la capitale du Calvados a vu s'imposer le belge Remco Evenepoel. Kévin Vauquelin, nouveau chouchou des Français, y a fait forte impression, en finissant 5e, et en s'emparant temporairement de la 3e place au classement général, à l'issue de l'épreuve.

Kévin Vauquelin a filé à une vitesse moyenne de 52,8km/h lors du contre-la-montre du 9 juillet 2025. - Jimmy Joubert

Bayeux et Vire étaient également au programme lors de l'étape suivante, le 10 juillet, pour la plus longue étape de cette édition 2025 : 201,5 kilomètres, avec des passages à Villers-Bocage et aux Monts d'Aunay, empruntant les mythiques côtes du Mont Pinçon et de la Rançonnière, en Suisse normande. Bref passage dans l'Orne et la Manche avant de finir l'étape à Vire, remportée en solitaire par l'Irlandais Ben Healy, porteur du maillot jaune à deux reprises en 2025.

Le Millénaire de Caen

Comment ne pas penser au Millénaire de Caen quand on associe 2025 et Calvados. De nombreux événements ont rythmé les rues de la ville, sur des dates choisies en amont, comme l'a souvent rappelé Mathias Courtet, directeur artistique du Millénaire : "On voulait des dates simples à retenir, donc on a fait ça sur les changements de saison, à partir du 21 mars." L'inauguration, au château a réuni pas moins de 100 000 spectateurs, avec un spectacle tout feu tout flamme à l'intérieur du château, réunissant 40 000 personnes par soir entre le 20 et le 22 mars. S'en est suivie la Parade Opératique, le 9 mai, avec un show qui a joué les prolongations sur le port, jusqu'à 1h du matin, après 5 heures de parade, feux d'artifice, illuminations…

Le week-end maritime aura montré que Caen n'est qu'à quelques kilomètres de la mer, en accueillant le célèbre Belém, dernier trois-mâts français, et un des derniers d'Europe, qui a amené la flamme olympique à Marseille, pour le début de son parcours en France, en 2024. Puis, le spectacle Aquanauts a pris ses quartiers sur le bassin Saint-Pierre, entre le 19 et 21 septembre, réunissant 40 artistes de la compagnie suédoise Cirkus Cirkör, émerveillant les petits et les grands, dans un spectacle aquatique et aérien nocturne.

Le final du Millénaire de Caen a conquis les 45 000 personnes présentes sur l'esplanade de l'hôtel de ville. - Léo Besselievre

La dernière soirée du Millénaire, dimanche 21 décembre, a fini en apothéose. L'attente dans le froid d'hiver valait le coup : un feu d'artifice à 360 degrés a conquis les près de 50 000 personnes présentes sur l'esplanade de l'hôtel de ville, par sa grandeur, sa beauté et son vacarme ambiant : "On s'attendait à quelque chose de grandiose, mais pas aussi grand", se sont exclamés certains spectateurs à la fin de la représentation, qui aussi vu Orelsan s'élever à 20 mètres de hauteur, dans sa nacelle illuminée. Mathias Courtet, directeur artistique, se félicite de cette célébration annuelle, qui s'est déroulée "sans incident", ce qui est "tout simplement fantastique" pour lui.

Les parcours en Coupe de France de Dives Cabourg et Bayeux

Cette année 2025 a également été footballistiquement riche, avec de beaux parcours de la part de clubs amateurs du département. Ça a notamment été le cas du Sport Union Dives Cabourg, qui est venu à bout du Puys, club de National, en début d'année, dans le cadre des 16es de finale de la compétition, avant de malheureusement s'incliner face à Cannes. Le score s'est conclu sur un 5 buts à 3, pour les deux clubs pensionnaires de National 2. Les tombeurs du SU Dives Cabourg sont allés jusqu'en demi-finale, stoppée par le Stade de Reims (2-1).

Plus récemment, c'est Bayeux qui fait la sensation. Les jaunes et bleus, pensionnaire de 6e division française (R1) sont notamment venus à bout du Stade Malherbe Caen (N1) au 7e tour de la compétition, à domicile, sur le score de 3 buts à 2. Yvetot (R1) et Blois (N2) se sont aussi cassé les dents face aux Bayeusains, qui iront défier l'Olympique de Marseille, en 16es de finale. Peut-être les reverrons-nous dans la rétrospective de 2026, si leur belle histoire continue.

Les Bayeusains font sensation en cette fin d'année 2025, notamment en ayant battu le SM Caen, sur le score de 3 buts à 2. - Léo Besselievre

Le football calvadosien a aussi connu des heures un peu plus sombres, avec la descente du SM Caen en 3e division française. Actuellement 10e du National avec 6 points de retard sur le podium, les Caennais vont devoir mettre les bouchées doubles, s'ils veulent remonter en Ligue 2 à l'issue de la saison.