Le Havre. Gatsby, disco ou hippie ? Au Coty'llon on prépare les déguisements du Nouvel An

C'est une institution pour faire la fête, au Havre. A deux pas du centre commercial Coty se niche Au Coty'llon, 67 rue Maréchal Gallienni. On y trouverait 20 000 objets en stocks et plus de 4 000 références. "Je n'ai que 25m2 de surface de vente, mais les habitués savent qu'ils peuvent tout me demander. Ils me voient cavaler au sous-sol, à l'étage ou au fond du couloir, ça les fait rire", sourit Tifenn Thomas, qui a repris la boutique il y a six ans.

Robe charleston et borsalino

Depuis plus de 40 ans, on vient ici se fournir en costumes et accessoires pour les anniversaires, Halloween, le carnaval et bien sûr le Nouvel An. "J'ai une clientèle âgée de 18 à 75 ans", note la commerçante, qui note que les plus âgés sont nombreux à opter pour des soirées disco ou hippies à cette période. "Ça leur rappelle leur jeunesse, peut-être ?"

Au Coty'llon on trouve 4 000 références de déguisements et accessoires en tout genre. - Célia Caradec

Mais le thème qui revient le plus souvent reste Gatsby le Magnifique, inspiré par le roman de Francis Scott Fitzgerald ou plus récemment le film sorti en 2013 avec Leonardo DiCaprio. Des costumes qui reflètent le style des soirées mondaines des années 1920. "La robe charleston, le chapeau borsalino, les bandeaux, colliers de perles, faux cigares, porte-cigarettes…", énumère Tifenn Thomas.

Le style Gatbsy remporte du succès à l'approche du Nouvel An. - Célia Caradec

La commerçante s'attend à voir débarquer, mercredi 31 décembre, quelques retardataires en quête de chapeaux à paillettes ou de laque pailletée, "pour briller de mille feux" à minuit. Et si la concurrence est rude face au commerce en ligne, elle rappelle qu'Au Coty'llon, les costumes peuvent être essayés, pour être sûr de ne pas se retrouver boudiné dans son pantalon pattes d'eph' ou flottant dans sa robe à paillettes !