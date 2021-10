Agneaux. Réveillonner au restaurant n'a rien de ringard

En famille ou entre amis, le réveillon de la Saint-Sylvestre est toujours un moment important de l'année. Démarrer 2019 sans se soucier de l'état de votre maison, du menu ou encore de votre plan de table est certainement l'une des bonnes idées de cette fin d'année 2018 !

Passer son réveillon au restaurant n'a rien de ringard. De nombreux établissements font aujourd'hui un vrai programme festif comme à la Ferme du Château d'Agneaux près de Saint-Lô.

Valentine Cousin, la gérante, et son équipe vous donnent l'occasion le 31 décembre et le 1er janvier de n'avoir plus que les pieds à vous mettre sous la table !

Deux repas de fêtes ont été spécialement concoctés par le chef et sa brigade et plusieurs formules vous permettent d'avoir un accord mets-vins déjà établi.

Comptez entre 50 et une centaine d'euros en fonction de la formule. Une chose et sûre, les quelques soixante convives danseront dans la longère agnelaise le 31 au soir… Jusqu'au petit matin du 1er janvier !

Valentine Cousin au micro de Tendance Ouest