Normandie. Le prêt de la tapisserie de Bayeux aux Britanniques relancé par Emmanuel Macron : "un signal fort"

C'est à l'occasion du sommet franco-britannique qu'il copréside et de la visite d'État qu'il effectue à Londres qu'Emmanuel Macron a réaffirmé, ce mardi 8 juillet, son souhait de prêter au Royaume-Uni la Tapisserie de Bayeux, œuvre millénaire qui retrace la conquête de l'Angleterre par Guillaume de Normandie en 1066.

L'idée de prêter la broderie, propriété de l'Etat français, classée Monument Historique et inscrite au registre Mémoire du Monde de l'Unesco, avait été évoquée dès 2018. Fin 2023, le projet semblait au point mort, avant qu'il ne soit à nouveau évoqué par Rachida Dati, en février dernier.

Ce projet réjouit Hervé Morin, président de la région Normandie. "L'épopée normande, c'est l'histoire du royaume britannique. 1066 et la Bataille d'Hastings, c'est pour les Anglais notre 1789. Prêter la Tapisserie de Bayeux, c'est permettre aux Britanniques de redécouvrir une pièce majeure de la fondation de leur nation comme si on prêtait à la France des pièces majeures de la Révolution française", salue l'élu, qui salue un projet "d'une portée symbolique et diplomatique majeure".

"C'est bien mieux que de la mettre pliée dans une caisse"

Du côté de Bayeux, où une vaste réhabilitation du musée de la Tapisserie est prévue, on salue un moment "historique" pour cette Tapisserie, qui n'est jamais sortie de France. Pour le maire, Patrick Gomont, "c'est bien mieux que de mettre ça plié dans une caisse pendant la fermeture du musée." Il assure également que ce sera bien meilleur pour sa conservation et complète "à partir du moment où les précautions sont prises, on peut se permettre de la faire voyager".

La Tapisserie de Bayeux devrait donc être prêtée pour une exposition au sein du British Museum à Londres. "C'est un signal fort et on veillera également à ce que l'exposition évoque le futur musée de la Tapisserie", détaille Patrick Gomont. De son côté, Hervé Morin assure que "ce geste inédit par son ampleur et sa portée, sera accompagné de prêts culturels d'exception, comme notamment des pièces du célèbre trésor de Sutton Hoo, de la part des musées anglais."

La Tapisserie de Bayeux devrait donc intégrer le British Museum en juin 2026. Elle ferait son retour en juillet ou août 2027, pour l'ouverture du futur musée de la Tapisserie espéré pour octobre 2027. Cette année marquera par ailleurs le millénaire de la naissance de Guillaume Le Conquérant.