Briouze. "On est très fiers, très impatients" Xavier Carjuzââ, coordinateur du festival Art Sonic au micro de Tendance Ouest à quelques jours de l'ouverture du festival

Cette année encore, le festival affiche une programmation riche et éclectique : Clara Luciani, Rilès, Deluxe, mais aussi des talents à découvrir sur scène comme Bekar, Madam, Maddy Street...dans un cadre à taille humaine, entre chaleur estivale et cadre bucolique.

Au-delà des concerts, l’expérience festivalière est au cœur du projet : un camping animé, des foodtrucks soigneusement sélectionnés, une scénographie immersive et de nombreux services pensés pour le confort et l’écoresponsabilité.

🗣️ « La signature, c’est la famille. On est un des rares festivals où tu peux croiser trois générations de festivaliers… et parfois dans les bénévoles ! »

🗣️ « Furiies, un groupe de métal 100% féminin passé par le Hellfest, va ouvrir le festival. On a aussi Madam, Roland Cristal, Bekar… il y en a pour tous les goûts. »

🗣️ « On propose du yoga dès le matin, des concours, un Comedy Club, des animations toute la journée. C’est un vrai week-end de fête entre copains ou en famille. »

🗣️ « On fait quasiment exclusivement du circuit court : bière, cidre, jus… à moins de 20 km. Et on est très engagés sur l’accessibilité et l’éco-responsabilité. »



👉 ÉCOUTER L’INTERVIEW INTÉGRALE

Interview de Xavier Carjuzââ Impossible de lire le son.

Pour la billetterie, rendez-vous directement sur le site officiel : festival-artsonic.com