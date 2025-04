Briouze. Tendance Ouest et Art Sonic : un partenariat fidèle renouvelé pour une édition 2025 flamboyante

C’est une tradition qui perdure et un partenariat devenu emblématique dans le paysage culturel normand : la radio Tendance Ouest et le festival Art Sonic viennent d’annoncer, une fois encore, le renouvellement de leur collaboration pour l’édition 2025 du festival.

Depuis de nombreuses années, Tendance Ouest accompagne Art Sonic. Véritable relai médiatique de proximité, la radio offre chaque année une visibilité précieuse à ce rendez-vous musical incontournable, ancré à Briouze, en plein cœur de l’Orne. Ce partenariat, plus qu’un simple soutien, s’inscrit dans une logique de valorisation du territoire et de diffusion culturelle à grande échelle. Tendance Ouest salue le travail de l'ensemble de l'équipe du festival et de ses nombreux bénévoles qui méritent ce relais sur l'ensemble des ondes de la radio normande.

Une édition à ne pas manquer

Et cette année encore, l’édition 2025 s’annonce explosive. À l’affiche, des noms qui résonnent bien au-delà des frontières régionales : Clara Luciani, l’icône pop au timbre singulier ; Gazo, figure majeure du rap français ; Rilès, le phénomène havrais au flow international ; ou encore Deluxe, les maîtres du groove festif... Un programme qui promet de faire vibrer des milliers de festivaliers.



Et pour les auditeurs de Tendance Ouest, des pass pour l’édition 2025 du festival Art Sonic seront à gagner à l’antenne et sur les réseaux sociaux de la radio. Un rendez-vous à ne pas manquer pour vivre l’expérience Art Sonic à 100%, au cœur de l’ambiance unique de Briouze.

Avec cette alliance renouvelée, Art Sonic confirme sa place parmi les événements culturels majeurs de Normandie. Et Tendance Ouest, fidèle au poste, continuera de faire résonner les voix du festival bien au-delà des enceintes.

Retrouvez toutes les informations pratiques, la programmation complète, la billetterie sur festival-artsonic.com