Le Havre. L'Apocalypse Metal Fest, le festival des musiques extrêmes, revient pour une 4e édition

L'Apocalypse Metal Fest revient pour sa 4e édition au Tetris du Havre, samedi 22 novembre. L'événement sera précédé des Tremplins de l'Apocalypse vendredi 26 septembre (pour les groupes normands) et le samedi 27 septembre (pour les nationaux).

Le festival des musiques extrêmes s'installera au cœur du Fort de Tourneville avec également l'Apocalypse Market (merchandising, vinyles et signatures des groupes) accessible pour les non-festivaliers. Cette année, huit groupes sont annoncés.

Programmation

Deux têtes d'affiche :

Napalm Death (formé en 1981, les Anglais sont considérés comme les pionniers du grindcore, genre mélangeant le punk et le deathmetal) et les Grecs de Septicflesh (deathmetal symphonique)

Egalement présents,

Tribute to Thrash (constitué par Stéphane Buriez, fondateur de Loudblast qui fête ses 40 ans d'existence cette année, Alexandre Cocquelin-Tocquaine, fondateur d'Agressor, par Nicklaus Bergen, fondateur d'Altered Beast et guitariste de Loudblast et par Fabien Cortiana, fondateur d'Evil One et de Thrashback)

Dali (Metalcore, Paris)

(Metalcore, Paris) les Normands de Primal Age et de Fatal, qui ont tous deux marqué le metal français depuis les années 90. Ils ont signé leur retour avec leurs nouveaux albums, sortis début 2025.

Les deux groupes issus des Tremplins de l'Apocalypse ouvriront traditionnellement le festival.

Les Tremplins de l'Apocalypse

Ils se tiendront le vendredi 26 et le samedi 27 septembre, à la Halle du Fort de Tourneville.

Le public seul votera pour son groupe préféré, pour succéder à StabWounD et à Versatile (vainqueurs 2024 et présents dans de nombreux festivals en 2025 : Motocultor pour Versatile, Mennecy Metal Fest pour StabWounD).

Pour les groupes normands : Black Dharma (Dark death, Le Havre) / Cosmic Serpent (Doom, Le Havre) / Evolution Zéro (Thrash Death, Evreux) / Silent Injury (Metalcore, Rouen). Les Havrais de LHDC L'heure du Crime se produiront en after.

Pour les groupes nationaux : Beyond Thy Sight (Blackened metalcore, Troyes-Paris) / Ianwill (Deathmetal core, Lille) / Pledge of Silence (Metal hardcore, Paris) / Necroscum (deathmetal, Strasbourg). Le collectif Tribute to Thrash clôturera cette soirée.

Pratique. Apocalypse Metal Fest - le 22 novembre - prévente à 49 euros. Tremplin de l'Apocalypse - 26 et 27 septembre - pass une journée à 10 euros, pass deux jours à 18 euros.