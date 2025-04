Le Havre. Jyeuhair, Miki, Deluxe, Jok'Air… Le Ouest Park annonce ses premiers noms

Il a connu le Ouest Park dès sa création, en tant que festivalier. Puis il y est revenu comme bénévole, comme stagiaire au sein de l'organisation ou encore pour accompagner des artistes. Désormais, Marius Charles-Rault est le programmateur du festival havrais, dont la 22e édition se déroulera vendredi 17 et le samedi 18 octobre, au fort de Tourneville. "J'ai du mal à réaliser, confie celui qui est aussi en charge de la programmation du Tetris depuis fin 2024, il fallait rester fidèle à l'ADN du festival tout en y apposant ma patte."

Têtes d'affiche et étoiles montantes

Marius Charles-Rault voit ainsi le Ouest Park comme "un terrain de jeu qui permet d'attirer des têtes d'affiche reconnues et des nouveaux venus qui sont en plein boom" comme le rappeur caennais Jyeuhair ou la chanteuse pop Miki. Le programmateur ambitionne aussi d'attirer davantage d'artistes internationaux, à l'image des Irlandais de The Murder Capital. "On les a vus dans des grands festivals comme Coachella ou Glastonbury. Les accueillir, c'est aussi envoyer un message aux producteurs : le Ouest Park a les épaules pour accueillir des artistes de cette envergure."

La moitié des vingt-huit artistes qui se produiront lors de cette 22e édition a été annoncée jeudi 24 avril. Si le Ouestiti Park, journée consacrée aux enfants, aura bien lieu le mercredi précédant le festival, la journée gratuite du dimanche n'a pas été maintenue cette année.

Les quatorze premiers noms

Vendredi 17 octobre

Le rappeur Jok'Air, qui fait partie "des têtes d'affiche du rap français" et a récemment affiché complet au Carré des Docks, sera l'un des poids lourds de ce premier jour. Déjà présent en 2021, le plus moustachu des groupes d'électro-pop, Deluxe, viendra faire sauter les festivaliers. Le programmateur du Ouest Park promet aussi "une tempête sonore" avec le duo électropunk bordelais Kap Bambino.

Originaires d'Autriche et du Royaume-Uni, les rockeuses de Friedberg vont secouer le Tetris. L'artiste performeuse Baby Volcano qui mêle hip-hop, world, trap et électro sera une belle découverte. Enfin, les groupes locaux Anton & The Clouds (reggae) et Feutres (rock français) complètent ce premier jour.

Samedi 18 octobre

Le Caennais Jyeuhair, révélé dans Nouvelle Ecole, le tremplin rap de Netflix, sera de la partie le samedi soir. Autre étoile montante de la scène francophone : la chanteuse Miki, que l'on compare parfois à Angèle ou Zaho de Sagazan, très plébiscitée par la presse nationale. Les Dublinois de The Murder Capital viendront présenter leur troisième album studio au Havre. Egalement originaire d'Irlande, le quatuor Sprints distillent un garage punk qui séduit de Paris aux USA.

Les amateurs d'électro seront servis avec Irène Drésel, Césarisée en 2023 pour la bande originale du film A plein temps (avec Laure Calamy). Le programmateur promet un show "drôle et jovial" avec Roland Cristal, "un ovni de la musique française", instituteur à la ville et roi du dancefloor à la scène. Enfin, le collectif rouennais Wavepool se produira pour la première fois dans la cité océane.

Pratique. Ouest Park Festival, vendredi 17 et samedi 18 octobre, au fort de Tourneville au Havre. Pass deux jours déjà en vente au tarif "Early Birds" de 65€. Plus d'infos sur ouestpark.com.