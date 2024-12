Briouze. Ultra Vomit, Bekar… Le festival Art Sonic dévoile sa programmation complète !

C'est un joli cadeau de Noël en avance. Après avoir annoncé Clara Luciani, Gazo, Deluxe et Rilès, les organisateurs d'Art Sonic ont dévoilé la programmation complète du festival, jeudi 19 décembre. Quinze artistes pour autant de genres s'ajoutent aux têtes d'affiche de cette 28e édition, qui attend plus de 20 000 festivaliers à Briouze les vendredi 18 et samedi 19 juillet 2025. Déjà plus de 2 000 places ont été vendues.

"La programmation est riche dans les différents styles qu'elle propose, commence Xavier Carjuzââ, le programmateur. On a aussi bien de la pop que du rap, du punk, du métal, de la techno et même de la fanfare cette année. Et c'est surtout une programmation équilibrée dans la représentation des femmes sur scène, puisqu'elle est à 50% homme-femme."

Gazo, Ultra Vomit et Maddy Street le vendredi

Le festival Art Sonic va démarrer très fort. Le groupe Furies, figure montante du métal, va ouvrir les festivités vendredi 18 juillet dès 19h sur l'Art Stage, suivi du groupe Deluxe qui promet une performance scénique exceptionnelle. Entre-temps, Maddy Street, qui jongle entre la pop, le rock et le rap, animera la Sonic Stage à partir de 20h. Montera ensuite sur scène un groupe incontournable du métal français : Ultra Vomit, qui fait son retour à Briouze 10 ans après sa dernière apparition.

En fin de soirée vont s'enchaîner le rappeur Gazo, le groupe de rock féminin Madam et une clôture de l'Art Stage en fanfare avec les Néerlandais Gallowstreet. Une collaboration entre deux Djs féminines Laze et Saku Sahara accompagnera les festivaliers jusqu'au bout de la nuit.

Clara Luciani, Bekar et We Hate You Please Die le samedi

Autant de variété dans les styles est attendue le samedi. Bad Bad Bird et ses mélodies pop vont ouvrir le bal sur la Sonic Stage, scène sur laquelle vont s'enchaîner ensuite le groupe de punk brute Poesie Zero, le duo Jahneration qui fusionne reggae et hip-hop, et le jeune rappeur Bekar.

Plusieurs locaux sont attendus sur l'Art Stage pour la soirée du samedi. Le trio rouennais We Hate You Please Die, groupe de punk rock à l'intensité viscérale, montera le premier sur la scène, suivi du rappeur originaire de Rouen Rilès. La star française Clara Luciani est programmée à 22h30, avant une fin de festival version techno avec l'artiste Roland Cristal.

Avant de retourner chanter et danser le samedi soir, plusieurs animations sont organisées en journée pour les festivaliers sur le camping. Courses de canasson, yoga, stand-up… Les collectifs ornais Hole Right et 61 Degrés ont tout prévu pour bien démarrer cette deuxième journée de festival.

Pratique. Billetterie sur festival-artsonic.com et sur Pass Culture.