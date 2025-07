Seine-Maritime. Sécurité en mer : quels sont les bons gestes à adopter avant de vous baigner ?

Prévenir plutôt que guérir, c'est le maître mot des pompiers de Seine-Maritime en cette période estivale, notamment au bord de l'eau. Leur vigilance est donc maximale pour prévenir les accidents en mer, en particulier les risques de noyade. Dans le département, près de 300 surveillants de baignade sont mobilisés cette année pour assurer la sécurité sur 23 des 26 plages seinomarines. Tous sont rattachés au Centre de surveillance des baignades et des activités nautiques.

Regarder la couleur du drapeau

Se baigner dans la mer peut être perçu comme un acte anodin et pourtant selon Fabrice Lemesle, chef du Centre de surveillance des baignades et des activités nautiques du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime, il faut malgré tout respecter certaines règles. "La première chose à faire est de passer par le poste de secours, lever la tête et regarder la couleur du drapeau", indique-t-il. Le vert veut dire que la baignade est surveillée et qu'il n'y a pas de danger apparent, l'orange : signifie que la baignade est surveillée et qu'il y a un danger limité, le rouge, que la baignade est interdite. Le violet lui, indique la présence de pollution ou d'espèces aquatiques dangereuses dans l'eau.

S'informer sur les marées

L'autre réflexe à avoir selon Fabrice Lemesle, c'est "d'aller autour du poste de secours pour y voir les températures du jour et les risques associés". Et avant de vous mettre à l'eau, il insiste sur le fait de "faire attention aux horaires des marées qui sont aussi indiquées au poste de secours". Comme un accident peut vite arriver, le pompier professionnel conseille aussi aux baigneurs de surveiller "toute personne avec qui vous êtes et d'être vigilant à ce qui se passe". Il appelle également à la prudence : "Il faut écouter les rappels à l'ordre des surveillants de baignade et respecter les zones de baignade surveillée." Celles-ci sont matérialisées par des bouées et des drapeaux jaunes et rouges.

L'an dernier, les pompiers de Seine-Maritime ont recensé plus de 1 000 interventions liées à la sécurité en mer.