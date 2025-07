Le Havre. C'est l'occasion de se cultiver : lundi 14 juillet, l'entrée au MuMa est gratuite

Comme chaque année, le musée André Malraux (MuMa) du Havre ouvrira ses portes gratuitement, lundi 14 juillet. L'occasion de découvrir, notamment, l'exposition temporaire intitulée "Paquebots 1913-1942, une esthétique transatlantique", présentée en partenariat avec le Musée d'arts de Nantes et French Lines et Compagnies, l'établissement public qui gère les archives de plusieurs compagnies maritimes.

Des paquebots mythiques

Peintures, photographies, affiches, films, textes littéraires, objets publicitaires et objets d'art… Plus de cent quatre-vingts œuvres retracent l'épopée de ces navires, dont l'économie et la technologie ont considérablement influencé l'évolution du port du Havre et ont aussi inspiré les artistes. Cette exposition est proposée 90 ans après le voyage inaugural du célèbre paquebot Normandie, mis en service en 1935 sur la mythique ligne Le Havre - New York.

Dans la collection permanente du MuMa, on peut par ailleurs découvrir des œuvres de Dufy, Braque, Boudin, Monet, Pissarro, De Staël…

Cette journée gratuite est permise grâce à un partenariat entre le musée havrais et Matmut pour les Arts, qui accompagne les actions de médiation culturelle du MuMa depuis plus de dix ans.