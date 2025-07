Le Havre. Complètement ivre, il signale sa voiture volée et se fait arrêter à son volant

L'histoire peut paraître rocambolesque. Un homme de 31 ans a été interpellé ivre au volant de sa voiture, vendredi 11 juillet au Havre vers 1h du matin, quartier de l'Eure.

Les policiers l'ont contrôlé car sa voiture était signalée volée, précise une source policière. En fait, c'est lui, quelques instants plus tôt, qui avait prévenu la police pour faire part de ce vol. Son récit ne tient pas la route. Il indique qu'il s'est arrêté pour prendre un kebab, en laissant les clés sur le contact, et que sa voiture ne se trouvait plus à son emplacement à son retour. Il signale aussi qu'il l'a retrouvée finalement un peu plus loin...

Il ne retrouve plus sa voiture

En fait, l'homme avait consommé de l'alcool dans un bar. Et en très grande quantité puisque le contrôle va révéler un taux à 2,4g d'alcool par litre de sang, bien au-dessus de la limite autorisée pour conduire. L'analyse des caméras de surveillance de la Ville va montrer que son véhicule, qu'il a signalé volé, n'a en fait jamais bougé. Sans doute a-t-il seulement peiné, dans son état, à le retrouver.

Ce véhicule a en tout cas fini immobilisé. Et l'homme de 31 ans en garde à vue pour conduite en état d'ivresse.