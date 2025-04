Bolbec. Un jeune permis se fait contrôler avec plus de 60g de drogues et du liquide

L'arrestation s'est déroulée lors d'une opération de police sur la commune de Bolbec, près du Havre, lundi 28 avril vers 22h. Postés sur la rue Ernest Hemingway pour contrôler les véhicules circulant dans le secteur, les forces de l'ordre ont arrêté un jeune homme de 22 ans. Le conducteur, jeune permis, n'avait pas ses papiers sur lui. Intrigués par une forte odeur de cannabis émanant de l'habitacle, les policiers ont remarqué la présence, dans la poche arrière du siège conducteur, d'un sachet transparent dont le contenu s'apparentait à du cannabis.

Du cannabis, de la cocaïne et 560 euros en liquide

Le conducteur, qui s'est avéré ne pas être propriétaire du véhicule, a nié également être le propriétaire de la drogue. Après fouille de son véhicule, les autorités ont mis la main sur deux sachets contenant respectivement 12 grammes et 49 grammes de cannabis ainsi qu'un sachet contenant environ quatre grammes de cocaïne et 560 euros en argent liquide. Le suspect a été ensuite placé en garde à vue et son véhicule placé en fourrière.

• A lire aussi. Près de Bolbec. Un motard meurt dans une collision avec un tracteur