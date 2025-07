Podcast. Vincent Volpe inaugure la saison 2 du Débrief 100% HAC : "On met son âme dans un club"

Il est arrivé dans le studio avec une longue liste. Celle des remerciements qu'il ne voulait surtout pas oublier, après une décennie passée au Havre Athletic Club. Avant de tirer sa révérence, Vincent Volpe a accepté de s'installer à la table du Débrief 100% HAC, pour un long entretien en forme de bilan et riche en anecdotes.

"Tout est pareil"

Dans ce numéro inaugural de la saison 2 de notre podcast sur l'actualité du Havre en Ligue 1, il est évidemment question du changement de main au sein du club de football doyen. Mercredi 2 juillet 2025, presque 10 ans jour pour jour après son arrivée, Vincent Volpe introduisait Jeff Luhnow, directeur général de Blue Crow Sports Group, venu se présenter à la presse. Un "nouveau shérif" originaire, comme lui, des Etats-Unis, venu racheter les parts de la société FCI, société actionnaire majoritaire du HAC à plus de 96%. "C'est un détail très important. L'actionnaire FCI ne change pas, tout est pareil", précise Vincent Volpe qui réfute le terme de "vente du club".

Vincent Volpe était entré au capital du club doyen en juillet 2015. - Célia Caradec

Aux (nombreux) actionnaires minoritaires, "fidèles au club", qui se sont récemment émus de ne pas avoir été consultés avant cette évolution majeure, et aux supporters inquiets, Vincent Volpe réclame "un peu de patience, il faut laisser le temps (à Jeff Luhnow) de s'installer, de mettre les pieds sur le bureau, comme on dit en anglais". Sans donner de chiffres, le désormais ex-actionnaire concède s'être assis sur des dettes, lui qui a renfloué les caisses à plusieurs reprises. "On a beaucoup assaini le bilan" financier, dit Vincent Volpe, dont le successeur avait expliqué "repartir d'une page blanche".

Joies et peines, de l'accession à Samba Diop

C'est aussi l'occasion de retracer une décennie en coulisses au sein du club doyen, ponctuée de grandes joies, comme les accessions en Ligue 1 et en D1 ou le maintien fou de 2025, mais aussi de peines, à commencer par la mort brutale de Samba Diop, jeune joueur du centre de formation, en 2018. D'évoquer, aussi, certains choix marquants, comme celui de proposer à Edouard Philippe le stade Océane pour la vaccination contre le Covid ou celui de faire confiance à une bande de quatre fantastiques venus réveiller le HAC en 2022 : Mohamed El Kharraze, Julien Momont, Jean-Michel Roussier et évidemment la "pièce maîtresse", Mathieu Bodmer, directeur sportif. "Je n'aurais jamais embauché une de ces personnes toute seule, confie le plus havrais des Américains, mais ils se sont présentés à quatre, avec la même vision."

En juin 2022, Vincent Volpe prend du recul sur le plan sportif et confie la présidence du club à Jean-Michel Roussier et son équipe. - Célia Caradec

Les Féminines : "Je n'abandonne pas"

Enfin, Vincent Volpe en dit plus sur l'avenir de la section féminine du Havre Athletic Club, qu'il a initiée, et dont il demeure, pour le moment, l'ange gardien financier. Avec son épouse, Christine, originaire de Seine-Maritime, ils recherchent toujours "un repreneur adéquat, avec un bon projet et le financement suffisant pour rester en D1." Et d'ajouter : "Cela prendra le temps que ça prendra, affirme Vincent Volpe, abandonner ce que l'on a bâti, cela aurait été criminel."

"Je ne suis pas en manque", assure Vincent Volpe, alors que le premier match de la saison se profile, samedi 16 août, face à Monaco. Il se languit plutôt de prendre de vraies vacances "sans se demander qui on achète, qui on vend et comment on équilibre les budgets", sourit-il. Dix ans de HAC, c'est dix ans d'adrénaline mais aussi de stress. "Bien sûr on met de l'argent, mais on met aussi son âme dans le club", souligne Vincent Volpe, attaché au poids "sociétal et socio-économique" des Ciel & Marine.

