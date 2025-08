Caen. Sans permis, il usurpe l'identité d'un tiers et est positif aux stupéfiants

Le 9 octobre 2024, à Caen, une patrouille de la police municipale contrôle un homme au volant d'une voiture. Il présente un permis de conduire qui n'est pas le sien, mais celui de son cousin, car en fait, lui ne possède pas le permis. L'attestation d'assurance est au nom d'une autre personne.

Il sera contrôlé positif aux stupéfiants

Il refuse tout contrôle sanguin pour usage de stupéfiants et ne veut pas donner son code de téléphone portable. Lors de son audition, il dit qu'il a donné l'identité de son cousin parce qu'il a paniqué. Il explique qu'il a refusé le test sanguin, car il pensait que les policiers lui tendaient un piège.

Pour la détention de stupéfiants, il reconnaît qu'il avait sur lui une boulette de cannabis. Il l'avait trouvée dans la voiture et l'a cachée dans sa poche lorsque les forces de l'ordre l'ont contrôlé. Il promet ne jamais "avoir fait usage de stupéfiant de ma vie".

Cependant, il sera testé positif à la marijuana lors d'un test salivaire. Les enquêteurs ont essayé sans succès de joindre le cousin dont il avait usurpé l'identité. Pour le procureur, tous les reproches faits au jeune homme de 23 ans sont recevables et doivent être réprimandés. Les faits sont reconnus. Il déplore son absence à son jugement le 31 juillet, et demande un total de 8 mois de prison, sans possibilité d'aménagement. Il sera entendu, puisqu'après délibéré, Hissein Zene Helou est condamné à 8 mois de prison non aménageables. Il devra également régler 254€ au trésor public pour frais de procédure.