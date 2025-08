Calvados. Une famille séquestrée et torturée dans un petit village : quatre arrestations en région parisienne

Quatre arrestations ont eu lieu en région parisienne mardi 29 juillet. Les quatre concernés, tous majeurs, sont suspectés d'avoir participé à la terrible agression d'une famille dans la tranquille commune des Moutiers-en-Cinglais, en Suisse normande. Dans la nuit du 16 au 17 mai, plusieurs personnes pénétraient dans une maison, et séquestraient la famille, désirant recevoir une forte somme d'argent.

Sectionner des membres

Le parquet de Caen dévoile que les victimes affirment avoir été bâillonnées, et agressées par différents individus cagoulés et gantés. Les agresseurs ont essayé de sectionner un doigt et un orteil à deux membres de la famille.

A la suite des faits, la section de recherches de la gendarmerie de Caen et la brigade de recherches de Potigny ont mené l'enquête, de quoi conduire à ces arrestations le 29 juillet. Après une garde à vue, les quatre suspects ont été présentés à un juge d'instruction hier, jeudi 31 juillet. Ils sont mis en examen, "notamment des chefs de vol avec arme en bande organisée et d'arrestation, enlèvement, séquestration avec acte de torture ou de barbarie commis en bande organisée", explique le parquet. Les recherches se poursuivent afin d'identifier de possibles complices.