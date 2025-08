Patrimoine. Au château de Chanteloup, un spectacle son et lumière raconte la Normandie

Ce château de plus de mille ans accueille chaque année depuis quatre ans le spectacle son et lumière L'Epopée normande. Ce spectacle, rassemblant cette année près de 150 figurants, retrace l'histoire de la Normandie, de l'invasion viking au débarquement de 1944. Cette année, le spectacle aura lieu derrière le château, le mettant en toile de fond de l'espace scénique. Il prendra même part au spectacle puisque des illuminations le feront revivre le temps de quatre représentations qui auront lieu les 6, 7, 8 et 9 août.

Mis à part l'Epopée normande, le lieu est ouvert au public tout l'été. Du lundi au samedi, les visiteurs partent à la découverte du château. La visite est assurée par des guides qui prennent, le temps d'une heure, les rôles de Louis d'Estouteville ou de Jeanne Paisnel, anciens propriétaires du lieu. L'occasion de découvrir le mode de vie de l'époque. Le château est adossé à une ferme qui propose de découvrir des races normandes, ainsi que des productions de cidre et jus de pomme made in Chanteloup proposées à la dégustation.